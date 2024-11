PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA: ECCO LE MOSSE DEI CT!

Le probabili formazioni Portogallo Polonia ci consentono di approfondire la partita che si gioca al Do Dragao di Porto, alle ore 20:45 di venerdì 15 novembre, per la quinta giornata di Nations League 2024-2025: una sfida nella quale la nazionale lusitana va alla ricerca del punto che le permetterebbe di sigillare la qualificazione ai quarti con una giornata di anticipo e allo stesso tempo anche il primo posto nel girone, un Portogallo che fin qui ha fatto molto bene confermando la sua superiorità sulle avversarie nel gruppo 1 ma che il mese scorso non ha archiviato la pratica a causa del pareggio in Scozia, primo stop in un percorso altrimenti netto.

Formazioni Danimarca Spagna/ Quote: torna Pedri, out Yamal (Nations League, 15 novembre 2024)

La Polonia come sempre si trova in una situazione di stallo: non è ancora competitiva per fare grandi risultati e allora rimane al guado, perché d’altro canto ha comunque valori che le permettono di giocarsela. Nell’ultimo impegno è arrivato uno spettacolare 3-3 contro la Croazia e ci sono ancora le possibilità di andare a prendersi la seconda posizione, chiaramente però bisognerà vincere a Porto e stando alle previsioni sarà tutt’altro che semplice. Aspettando che la partita si giochi, noi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni Portogallo Polonia.

Video Belgio Italia (0-1)/ Gol e highlights: si va ai quarti con Tonali! (Nations League, 14 novembre 2024)

PORTOGALLO POLONIA: PRONOSTICO E QUOTE

È netto il vantaggio che l’agenzia Snai assegna ai lusitani, come leggiamo a margine delle probabili formazioni Portogallo Polonia: abbiamo un segno 1 per la vittoria della nazionale di casa che vale 1,24 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola il successo della Polonia vi farebbe guadagnare ben 11,00 volte quella che sarà stata la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per l’opzione del pareggio, con questo bookmaker prevede una vincita che corrisponde a 6,00 volte l’importo investito sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA

GLI 11 DI MARTINEZ

Video Francia Israele (0-0)/ Gol e highlights: Thuram non batte Peretz! (Nations League, 14 novembre 2024)

Tra i convocati di Roberto Martinez per la Nations League ci sono anche Nuno Tavares e Francisco Conceiçao: con le probabili formazioni Portogallo Polonia diciamo che a giocare titolare potrebbe essere l’esterno della Juventus come già accaduto in Scozia, a destra a portargli via il posto potrebbe essere Bernardo Silva mentre a sinistra il favorito in assenza di Diogo Jota potrebbe essere Rafael Leao, che se la deve vedere con Joao Felix. Quest’ultimo però potrebbe fare il vice Cristiano Ronaldo, così come Bernardo Silva potrebbe arretrare a giocare da mezzala, anche se in mezzo le scelte potrebbero essere altre.

Vale a dire, Palhinha in cabina di regia con Vitinha che viene spostato sull’esterno; la mezzala box to box dovrebbe rimanere Bruno Fernandes, in difesa invece l’indisponibilità di Ruben Dias apre le porte dell’undici iniziale a Tiago Djaló che si piazzerebbe al fianco di Antonio Silva, poi verosimilmente Joao Cancelo si prenderà la maglia da terzino destro con Nuno Mendes sull’altro versante, attenzione a Renato Veiga che potrebbe essere la sorpresa di Martinez, e che nel caso agirebbe al centro a protezione di Diogo Costa, che rimane ovviamente il portiere titolare del Portogallo.

LE SCELTE DI PROBIERZ

Tegola per Michal Probierz, nelle probabili formazioni Portogallo Polonia dobbiamo segnalare l’assenza di Robert Lewandowski e dunque in attacco dovrebbero nuovamente giocare Swiderski e Urbanski, occhio però a Piatek che sta facendo molto bene con il Basaksehir e si gioca una maglia nel reparto avanzato. Per il resto le scelte potrebbero essere confermate rispetto al pareggio casalingo contro la Croazia: Zielinski ha giocato da playmaker basso nell’Inter, in assenza di Calhanoglu, è un ruolo che gli compete e che Probiersk potrebbe tornare a concedergli disegnando un centrocampo sulla sua regia.

Come mezzali a Porto, a questo punto, agirebbero Moder e Szymanski, da valutare poi i due laterali che potrebbero nuovamente essere Kaminski sulla corsia di destra e Zalewski a sinistra, segnalando che quest’ultimo non riesce a esprimersi nella Roma ma in nazionale porta il suo contributo. Kiwior, Bednarek e uno tra Dawidowicz e Piatkowski dovrebbero essere i centrali che formano la catena difensiva; in porta c’è anche Skorupski, ma a giocare come titolare dovrebbe essere Bulka scelto al momento come erede di Szczesny.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO POLONIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Cancelo, Tiago Djaló, Antonio Silva, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao. Allenatore: Roberto Martinez

POLONIA (3-5-2): Bulka; Kiwior, Bednarek, Piatkowski; Kaminski, Moder, Zielinski, Szymanski, Zalewski; Swiderski, Urbanski. Allenatore: Michal Probierz