Formazioni Portogallo Svezia/ Quote: il debutto di Tomasson (21 marzo 2024)

Leggiamo le probabili formazioni di Portogallo Svezia per avvicinarci ancora di più alla partita amichevole che stasera metterà di fronte due Nazionali con obiettivi e tabelle di marcia decisamente diversi. Infatti, la Svezia non è riuscita a qualificarsi per Euro 2024 e quindi è costretta a lavorare già con un nuovo commissario tecnico, che come vedremo fra poco è un volto molto noto anche in Italia, come d’altronde diversi calciatori, avendo ormai le qualificazioni per i Mondiali 2026 come obiettivo principale.

Il Portogallo invece naturalmente sarà una delle Nazionali più attese del torneo che si giocherà in Germania fra giugno e luglio. Cristiano Ronaldo è ancora al centro dell’attenzione, insieme ad alcune altre stelle del trionfo europeo del 2016, ormai otto anni fa, ma d’altronde non mancano pure nuovi talenti che garantiranno anche in futuro una ottima competitività per la Nazionale del Portogallo. Tutto questo premesso, adesso è giunto il momento di scoprire le ultime notizie sulle probabili formazioni di Portogallo Svezia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Portogallo Svezia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai, che ritiene i padroni di casa lusitani largamente favoriti e quota il segno 1 a 1,38, mentre poi si sale a quota 4,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a 7,25 volta la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse la Svezia.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVEZIA

LE SCELTE DI MARTINEZ

Le probabili formazioni di Portogallo Svezia vedono l’allenatore dei lusitani, lo spagnolo Roberto Martinez, intenzionato a schierare i suoi uomini secondo il modulo 4-3-3 e con questi possibili undici titolari dal primo minuto: il portiere Diogo Costa; la difesa a quattro con Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva e Cancelo da destra a sinistra; a centrocampo invece si può ipotizzare un terzetto con Bruno Fernandes, Palhinha e Vitinha; infine, nel tridente potremmo vedere Bernardo Silva a destra, Cristiano Ronaldo che dovrebbe agire come centravanti e il milanista Rafael Leao a sinistra.

LE MOSSE DI TOMASSON

Sul fronte scandinavo, le probabili formazioni di Portogallo Svezia attirano la nostra attenzione innanzitutto perché sarà il debutto da c.t. del danese Jon Dahl Tomasson, che da giocatore ricordiamo nel Milan. Le incognite sono quindi molte, anche perché gli svedesi lavorano già per il futuro, potremmo indicare Olsen in porta e davanti a lui la difesa a quattro con Holm, Hien (tanta Atalanta), Lindelof e Augustinsson; a centrocampo il napoletano Cajuste con Larsson; qualche metro più avanti il trequartista Forsberg insieme a Kulusevski a destra ed Elanga a sinistra, a sostegno del centravanti Gyokeres.

PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO SVEZIA: IL TABELLINO

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bruno Fernandes, Palhinha, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leao. All. Martinez.

SVEZIA (4-2-3-1): Olsen; Holm, Hien, Lindelof, Augustinsson; Cajuste, Larsson; Kulusevski, Forsberg, Elanga; Gyokeres. All. Tomasson.











