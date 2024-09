PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO: JURIC IN EUROPA!

Con le probabili formazioni Roma Athletic Bilbao ci prepariamo ad assistere all’esordio dei giallorossi nell’Europa League 2024-2025: si gioca alle ore 21:00 di giovedì 26 settembre e sarà una data importante anche per Ivan Juric, chiamato – forse – in fretta e furia a prendere il posto dell’esonerato Daniele De Rossi. L’ambiente giallorosso non è esattamente sereno in questo momento, ma se non altro la squadra ha risposto sul campo: vittoria per 3-0 sull’Udinese, primo successo in campionato e ora si proverà a parlare con i risultati mentre la società dovrà certamente porre dei paletti per alleggerire un’aria fattasi molto pesante.

Ad ogni modo la dimensione europea della Roma negli ultimi anni è stata ottima, con due finali e un titolo ma anche la semifinale raggiunta nella scorsa stagione; si può replicare a patto di mantenere la coesione e verificare in che modo Juric riuscirà a gestire un doppio impegno cui non è troppo abituato. Intanto andiamo a studiare le scelte per questo esordio, perché l’Athletic Bilbao è squadra storica e che in campo internazionale può generalmente fare bene; accomodiamoci e facciamo la nostra valutazione approfondita sulle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao.

ROMA ATHLETIC BILBAO: PRONOSTICO E QUOTE

L’agenzia Snai ha tracciato le quote a corredo delle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao: leggiamole insieme, il segno 1 per la vittoria dei giallorossi vale 2,05 volte quanto investito e la squadra di Ivan Juric stasera è favorita, perché il successo dell’Athletic Bilbao regolato dal segno 2 vi permetterebbe di guadagnare una cifra corrispondente a 3,70 volte la posta in palio mentre il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote una vincita che equivale a 3,20 volte quello che avrete scelto di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO

LA SECONDA DI JURIC

Juric naturalmente ha sempre in mente il 3-4-2-1, nelle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao potrebbe arrivare qualche conferma importante come quella di Dybala e Dovbyk, a questo punto a completare l’attacco sarebbe Baldanzi (o Lorenzo Pellegrini) e dunque altra panchina per Matias Soulé, pronto a subentrare in corso d’opera ma per il momento sacrificato, anche se ovviamente le decisioni dell’allenatore croato potrebbero essere diverse. Anche sulle corsie laterali: a sinistra se la giocano El Shaarawy e Angeliño e questo dipenderebbe anche dalle scelte in difesa.

Infatti l’esordio di Hermoso toglierebbe una maglia in difesa visto che gli altri centrali sarebbero eventualmente Gianluca Mancini e Ndicka. Non troppe rotazioni per Juric dunque: a destra giocherà Celik stante l’infortunio di Saelemaekers, poi in mezzo Manu Koné potrebbe riprendersi il posto strappandolo a Pisilli che per tre partite consecutive ha iniziato in Serie A, a completare questo reparto ecco Cristante. Come detto, in questo caso il turnover non sarebbe ampio ma naturalmente la Roma punta molto sull’Europa League, e si deve ancora rodare prima di cambiare molto.

LE SCELTE DI VALVERDE

Per Ernesto Valverde le tegole nelle probabili formazioni Roma Athletic Bilbao sono principalmente due: Unai Simon, portiere della nazionale, è infortunato ma domenica si è fatto male anche Agirrezabala e dunque è probabile che tra i pali debba giocare il terzo Padilla, in più il recupero di Nico Williams è tutt’altro che scontato. Nel 4-2-3-1 dei baschi Vivian e Aitor Paredes saranno i due centrali di difesa, il veterano De Marcos giocherà come terzino destro e sull’altro versante agirà Boiro; nel settore nevralgico del campo scalpitano Vesga e un Ander Herrera che tornato alle origini non sta trovando troppo spazio.

Qui infatti i favoriti sono Prados e Jauregizar ma possiamo comunque attenderci qualche modifica da parte di Valverde. Sulla trequarti l’ex Torino Berenguer occuperebbe ancora la casella di sinistra qualora Nico non dovesse farcela; il fratello Iñaki avrà invece regolarmente la sua maglia sulla fascia destra, in mezzo gioca un miglioratissimo Sancet che infatti è entrato nel giro della nazionale mentre come prima punta ecco Guruzeta, reduce da una doppietta nella vittoria contro il Celta Vigo.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ATHLETIC BILBAO: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Manu Koné, Angeliño; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Padilla; De Marcos, Vivian, A. Paredes, Boiro; Prados, Jaurezigar; Iñaki Williams, Sancet, Berenguer; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde