PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: LE NOTIZIE VERSO UN MATCH “A SORPRESA”

Le probabili formazioni Roma Udinese ci accompagnano verso la partita più imprevedibile della quinta giornata di Serie A. Infatti era davvero praticamente impossibile immaginare che allo stadio Olimpico oggi domenica 22 settembre gli ospiti friulani arrivassero da capolista solitaria e la Roma invece con un nuovo allenatore. Inoltre Daniele De Rossi è stato esonerato di mercoledì, per cui i tempi sono stati davvero stretti per il suo erede Ivan Juric, che adesso dovrà cercare la prima vittoria stagionale, solamente sfiorata dai giallorossi domenica scorsa a Genova – e magari tutto sarebbe cambiato…

Ride invece l’Udinese di Kosta Runjaic, l’allenatore che pochi mesi fa era uno sconosciuto per quasi tutti in Italia e ora si gode un clamoroso primo posto dopo la meravigliosa vittoria in rimonta a Parma con tre gol nel secondo tempo. Difficile immaginare che l’Udinese possa reggere certi ritmi, ma intanto sono già stati fatti ottimi passi avanti verso la salvezza e di certo i bianconeri potranno giocare molto più sereni dei loro avversari. Con queste premesse, ora è davvero stuzzicante scoprire cosa ci possono dire le probabili formazioni Roma Udinese…

GLI SPUNTI SU QUOTE E PRONOSTICO

Nel bel mezzo dell’analisi delle probabili formazioni ecco “l’intrusione” per parlare del pronostico su Roma Udinese secondo le quote Snai. I giallorossi nonostante tutto partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,60, mentre poi si sale a quota 4,00 già per il pareggio e quindi per il segno X, mentre un’altra impresa dell’Udinese varrebbe 5,50 volte la posta in palio sul segno 2.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

LE PRIME MOSSE DI JURIC

Nelle probabili formazioni Roma Udinese bisogna dunque tenere conto del fatto che Ivan Juric ha avuto davvero poco tempo. Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1, c’è qualche dubbio in più circa i titolari dal primo minuto: in difesa in realtà sembra tutto chiaro, con Svilar e davanti a lui il terzetto composto da Mancini, Hermoso e N’Dicka. A centrocampo dovremmo vedere Celik a destra, mentre in mezzo una maglia è di Kone ma sarà intrigante il possibile ballottaggio fra Cristante e Paredes; a sinistra spazio per Angelino, ma le decisioni saranno ancora più significative in attacco. Sta recuperando Pellegrini, che però ancora non ipotizziamo fra i titolari; potrebbe esserci il rilancio di Dybala con al suo fianco uno tra El Shaarawy e Soulé, a meno che torni in lizza anche il capitano rendendo ancora più intricato il ballottaggio; infine, il centravanti sarà sicuramente Dovbyk.

SCOPRIAMO LE SCELTE DI RUNJAIC

Le probabili formazioni Roma Udinese dovrebbero fornire invece meno grattacapi a Kosta Runjaic, che va verso la conferma degli autori della rimonta a Parma. Modulo 3-5-2, davanti al portiere Okoye è da segnalare che Lautaro Giannetti non è al top e di conseguenza potrebbe esserci Kabasele per completare il reparto della difesa a tre con Bijol e Kristensen. Ecco poi la folta mediana a cinque dei bianconeri friulani, con Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric e Kamara da destra a sinistra, a meno di passare al 3-4-2-1 sacrificando la titolarità di Payero in favore di Brenner, che andrebbe in questo modo a rafforzare il reparto offensivo, dove i sicuri titolare sono naturalmente Thauvin e il centravanti Lucca.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE: IL TABELLINO

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, N’Dicka; Celik, Kone, Cristante, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All. Juric.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Payero, Karlstrom, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Runjaic.