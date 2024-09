DIRETTA PARMA UDINESE: PECCHIA VUOLE RILANCIARSI!

Siamo pronti a vivere la diretta Parma Udinese, che rappresenta uno dei due posticipi nella quarta giornata di Serie A 2024-2025: squadre in campo alle ore 18:30 di lunedì 16 settembre 2024 e sfida tra realtà che sono in salute. Possiamo dirlo anche del Parma, nonostante la sconfitta incredibile di Napoli: la realtà dei fatti è che prima di rimanere in inferiorità numerica i ducali avrebbero meritato la vittoria, poi ci si è messa anche la sfortuna perché Fabio Pecchia aveva esaurito i cambi ma resta il fatto che questo Parma ha iniziato molto bene il suo campionato, e ora ha l’occasione di avanzare ancor più in una classifica che può diventare interessante.

L’Udinese però in questo momento è un brutto cliente: i friulani sono ancora imbattuti, certo al momento hanno anche giocato due partite non impossibili e prima della sosta hanno battuto il Como, ma non bisogna dimenticare che la squadra di Kosta Runjaic aveva già superato la Lazio e proprio il nuovo allenatore sembra essere una scommessa vinta, pur se la strada per la conferma è lunga. In attesa che la diretta Parma Udinese prenda il via, noi proviamo a studiare le possibili soluzioni da parte dei due allenatori dando conto delle probabili formazioni, che analizziamo brevemente.

PARMA UDINESE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Parma Udinese non sarà disponibile se non su uno dei canali che la piattaforma DAZN ha aperto sulla televisione satellitare: naturalmente questa opzione riguarda soltanto gli abbonati alle due emittenti perché il match non fa parte della programmazione di Sky Sport, dunque l’unica alternativa per assistervi questa sera, in diretta streaming video, sarà quella di installare e attivare, in caso di abbonamento, la piattaforma DAZN sui vostri dispositivi mobili, vale a dire PC, tablet e smartphone.

DIRETTA PARMA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Parma Udinese è dunque squalificato Suzuki, in porta va Chichizola che potrebbe sfruttare il momento per riprendersi la maglia da titolare. In difesa dovrebbe essere assente Valeri, quindi Wojo Coulibaly si sposta a sinistra con Delprato a destra, Balogh e Circati i centrali. A centrocampo out Estevez, abbiamo Mandela Keita a fare coppia con Bernabé mentre davanti il ballottaggio è quello tra Cancellieri e Mihaila aspettando che torni a disposizione Benedyczak, poi Man sulla corsia destra e Sohm confermato al centro della linea che andrà a supporto della prima punta, anche in questo caso Pecchia punterà su Bonny.

Nell’Udinese c’è attesa per il grande ritorno di Alexis Sanchez, che però è ancora ai box: nel frattempo Runjaic se la gioca con Brenner, decisivo contro il Como, insieme a Thauvin come duo tra le linee che si piazza alle spalle della prima punta Lucca, mentre al centro viene confermato Karlstrom ad accompagnare Sandi Lovric. Il modulo dell’Udinese è quindi un 3-4-2-1: Ehizibue e Hassane Kamara sono i due giocatori destinati alle corsie esterne, la difesa viene come sempre comandata da Bijol che avrà ai suoi lati Lautaro Giannetti e Thomas Kristensen, in porta Maduka Okoye diventato titolare al punto da spingere a cedere Marco Silvestri.

PARMA UDINESE: QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha previsto per un pronostico sulla diretta Parma Udinese ci forniscono uno scenario di equilibrio, ma con i ducali leggermente favoriti: infatti il segno 1 per la vittoria del Parma vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,30 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione dell’Udinese porta in dote una vincita che equivale a 3,35 volte la posta in palio e infine il segno X, per il pareggio, con questo bookmaker ha un valore pari a 3,15 volte la vostra giocata.