Formazioni Slovenia Danimarca/ Quote: spazio per Lovric e Eriksen? (Europei 2024, 16 giugno)

Le probabili formazioni di Slovenia Danimarca ci introducono alla prima partita del gruppo C agli Europei 2024: appuntamento alle ore 18:00 di domenica 16 giugno presso la MHP Arena di Stoccarda, è questo un girone interessante perché oltre agli scandinavi c’è l’Inghilterra, con cui la stessa Danimarca si era incrociata nella semifinale di tre anni fa sfiorando l’impresa. Ora la vera domanda riguarda quanto ancora questa nazionale sia competitiva, visto che nel frattempo sembra non aver fatto troppi passi avanti.

Dal canto suo la Slovenia vuole stupire a questi Europei 2024: tecnicamente potrebbe giocarsi il terzo posto nel girone e quindi provare ad arrivare agli ottavi, non sarà semplice e quindi già questa partita inaugurale assume connotati importanti. Ora però bisogna studiare quali potrebbero essere le scelte dei due Commissari Tecnici a Stoccarda, dunque prendiamoci del tempo per fare la consueta analisi approfondita degli undici schierati in campo nella lettura delle probabili formazioni di Slovenia Danimarca.

QUOTE E PRONOSTICO SLOVENIA DANIMARCA

Le quote previste dall’agenzia Snai, a margine delle probabili formazioni di Slovenia Danimarca, ci dicono della nazionale scandinava favorita con un valore di 1,75 volte la giocata sul segno 2, mentre il segno 1 per il successo della Slovenia vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 5,00 volte la vostra giocata. Infine, puntando sul segno X per il pareggio, la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la somma che avrete scelto di mettere sul piatto per questa partita degli Europei 2024.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA DANIMARCA

LE SCELTE DI KEK

Il modulo che Matjaz Kek utilizza per Slovenia Danimarca è il 4-2-1-3, che prevede Sesko da prima punta e Horvat che si muove alle sue spalle; attenzione anche a Zan Celar, passato anche dall’Italia, come centravanti di riserva e al veterano Ilicic, oggi un panchinaro ma che può regalare ancora spazi di grande classe. In mezzo al campo Elsnik può soffiare la maglia a uno tra Kurtic e Sandi Lovric, che partono chiaramente con l’idea di essere titolari; allo stesso modo Sporar e Mlakar sulle corsie offensive, con Zugelj e Verbic come prime alternative. In difesa la linea prevede Bijol, che ha un ottimo rendimento nell’Udinese, a fare coppia con David Brekalo; uno tra Balkovec e Janza giocherà come terzino sinistro, sull’altro versante Karnicnik è favorito rispetto a Petar Stojanovic e in porta senza alcun dubbio giocherà Oblak, che ha ereditato la maglia da Handanovic.

GLI 11 DI HJULMAND

Confermato CT degli scandinavi, Kasper Hjulmand porta avanti il progetto del 3-4-2-1: Kjaer può avere posto in una difesa che però al momento si fonda su Andersen, Vestergaard e Christensen a protezione dell’altro veterano Kasper Schmeichel, a centrocampo invece sembra formato il tandem a protezione del reparto con Hojbjerg e Delaney che hanno qualcosa in più del comunque in crescita Hjulmand, però poco considerato fino a poco tempo fa e dunque probabilmente opzione dalla panchina. Sulle fasce laterali dovremmo vedere Maehle, che può giocare a destra come a sinistra, poi da valutare l’altra maglia che potrebbe andare a Bah; Eriksen si gioca il posto sulla trequarti ma dovrà vincere la forte concorrenza di Skov Olsen e Damsgaard, con quest’ultimo che però può appunto essere dirottato sulla corsia. Davanti a tutti, il posto è chiaramente di Hojlund a meno che Dolberg fornisca buone risposte, in ogni caso si tratta di un ballottaggio molto interessante.

PROBABILI FORMAZIONI SLOVENIA DANIMARCA

SLOVENIA (4-2-1-3): Oblak; Karnicnik, D. Brekalo, Bijol, Balkovec; Elsnik, S. Lovric; Horvat; Sporar, Sesko, Mlakar. Allenatore: Matjaz Kek

DANIMARCA (3-4-2-1): K. Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Bah, Hojbjerg, Delaney, Damsgaard; Skov Olsen, Eriksen; Hojlund. Allenatore: Kasper Hjulmand











