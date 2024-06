Formazioni Spagna Andorra/ Tra certezze e giovani da lanciare (amichevole, 5 giugno 2024)

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ANDORRA: VERSO GLI EUROPEI!

Possiamo analizzare le probabili formazioni di Spagna Andorra, che ci terrà compagnia dalle ore 21:30 di mercoledì 5 giugno: la Roja scende in campo a pochi giorni dall’esordio agli Europei, nel quadro delle amichevoli internazionali di questo periodo sarà interessante osservare il gruppo di Luis De La Fuente che certamente stasera ha un impegno più che abbordabile, ma che in generale si deve preparare ad una competizione che sarà di riscatto dopo la delusione del Mondiale in Qatar, ma tecnicamente anche una conferma rispetto alla semifinale che la Spagna aveva timbrato tre anni fa agli Europei.

In entrambi i casi il CT era ancora Luis Enrique; terminato il suo ciclo, la federazione iberica ha scelto la strada della continuità promuovendo De La Fuente che era il selezionatore dell’Under 21, dunque dal punto di vista tecnico non è poi cambiato molto ma la Spagna ha già iniziato un percorso di ringiovanimento con l’addio di tanti veterani, e attenzione perché almeno sulla carta questa nazionale potrebbe tornare a dominare. Adesso vediamo in che modo potrebbe affrontare questa amichevole di Badajoz, prendiamoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Spagna Andorra mentre aspettiamo che la partita si giochi.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ANDORRA

LE VALUTAZIONI DI DE LA FUENTE

Parlando delle probabili formazioni di Spagna Andorra possiamo notare che la Roja rappresenta in questo momento un mix di giocatori esperti e giovani da inserire e far maturare. La Spagna non ha mai avuto paura di lanciare talento verde anche con pochi minuti nei rispettivi club: lo ha fatto Luis Enrique con Gavi, assente per infortunio, e Pedri che invece potrebbe giocare titolare anche stasera, lo ha fatto De La Fuente con Lamine Yamal e Cubarsì, gioiellini del Barcellona cui oggi si aggiunge Fermin Lopez, convocato nella prima selezione per gli Europei. Cubarsì può strappare la maglia da titolare in mezzo alla difesa a Le Normand; Laporte resta favorito così come Unai Simon in porta, ma qui David Raya è cresciuto esponenzialmente.

Nessun dubbio per i ruoli di terzini con Carvajal a destra e Grimaldo sull’altro versante, qualche punto di domanda in più a centrocampo perché comunque Pedri si deve guardare dalla concorrenza di Fabian Ruiz, Mikel Merino invece dovrebbe essere l’altra mezzala con Rodri ovviamente non in discussione come playmaker. Davanti Morata è un altro veterano che si prenderà la maglia di centravanti, con Joselu come backup; sulle corsie ecco appunto Lamine Yamal che potrebbe essere titolare, a sinistra Nico Williams è giocatore di ruolo e dunque parte in vantaggio su Dani Olmo e Oyarzabal, che però dalla loro hanno esperienza e duttilità tattica.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA ANDORRA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Pedri, Rodri, Merino; Lamine Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente

ANDORRA (3-4-3): Josep Antoni; De Pablos, Guillén, Llovera; San Nicolas, Pujol, C. Garcia, Cervos; Izan Fernandez, Aa. Sanchez, Teixeira. Allenatore: Koldo Alvarez











