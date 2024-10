PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SERBIA: LE SCELTE PER LA NATIONS LEAGUE!

Possiamo analizzare le probabili formazioni Spagna Serbia, partita allo stadio Nuevo Arcangel di Cordova: in campo alle ore 20:45 di martedì 15 ottobre per la quarta giornata di Nations League 2024-2025, le due nazionali tornano a sfidarsi dopo il pareggio a reti bianche dello scorso mese ed entrambe sono in corsa per la qualificazione ai quarti di finale. La Spagna è attualmente prima in classifica, dopo la vittoria contro la Danimarca ha di fatto blindato il pass per proseguire la corsa ma ora vuole appunto prendersi il primo posto, che sarebbe comunque un ulteriore passo di conferma dopo la vittoria degli Europei.

Anche la Serbia tutto sommato sta facendo bene: abbiamo una sconfitta contro la Danimarca che però è stata immediatamente riscattata dal bel successo sulla Svizzera, adesso si sogna addirittura in grande perché i quarti di Nations League, al netto di quanto possa valere la competizione, sarebbero un bel modo per un salto di qualità atteso da tempo. Sarà tra poco che capiremo in che modo andranno le cose sul terreno di gioco di Cordova, nel frattempo noi dobbiamo appunto fare le nostre valutazioni sulle scelte che i due Commissari Tecnici potrebbero operare in campo, dunque prendiamoci del tempo per leggere le probabili formazioni Spagna Serbia.

PREVISIONI E QUOTE SPAGNA SERBIA

Leggiamo con le probabili formazioni Spagna Serbia le quote che l’agenzia Snai ha previsto per la partita di Nations League: nettamente favorita la Roja con un valore equivalente a 1,35 volte la somma sul piatto per il segno 1, per contro l’affermazione della Serbia – regolata dal segno 2 – vi permetterebbe di intascare una cifra che ammonta a ben 9,00 volte quanto investito e infine il segno X, sul quale puntare per l’ipotesi del pareggio, con questo bookmaker prevede un guadagno che corrisponde a 5,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SERBIA

GLI 11 DI DE LA FUENTE

È ampiamente probabile che Luis De La Fuente opti per il turnover questa sera: nelle probabili formazioni Spagna Serbia vedremo allora qualche giocatore nuovo rispetto a sabato, in porta Raya va comunque verso la conferma ma in difesa i due terzini potrebbero essere Mingueza a destra e Cucurella a sinistra, in mezzo al reparto invece si opta per la coppia formata dal giovanissimo Cubarsì e da Pau Torres. È una Spagna molto rimaneggiata, che in mezzo al campo potrebbe puntare su Mijel Merino; insieme a lui a quel punto avremmo uno tra Fabian Ruiz e Zubimendi ma si candida anche Aleix Garcia, che sta trovando spazio nel Bayer Leverkusen.

Lamine Yamal può essere confermato a destra ma occhio a Sergi Gomez, poi sull’altro versante, in assenza di Nico Williams, troverà spazio Baena già subentrato nel corso della vittoria contro la Danimarca, Zaragoza rappresenta un’altra alternativa ma eventualmente De La Fuente se la terrà per il secondo tempo del Nuevo Arcangel. A giocare da prima punta, secondo l’ipotesi del turnover, sarebbe Joselu anche per preservare Morata, che arriva da qualche acciacco fisico di troppo.

LE SCELTE DI STOJKOVIC

Forse meno dubbi per Dragan Stojkovic nelle probabili formazioni Spagna Serbia: ricordiamo che i balcanici sono senza Vlahovic che non è stato convocato, ma manca anche Sergej Milinkovic-Savic. In porta va Rajkovic, davanti a lui difesa schierata a tre con Milenkovic, Strahinja Pavlocic e il giovane Jan-Carlo Simic che potrebbe avere fiducia in luogo di Erakovic, scelta ovviamente da valutare mentre sulle corsie dovrebbero comunque operare Nedeljkovic e Birmancevic, con un assetto centrale nel quale Grujic e Nemanja Maksimovic restano favoriti rispetto a Zdjelar, prima opzione per questa zona di campo.

Davanti, ovvero sulla trequarti, attenzione al giovane Andrija Maksimovic che si sta mettendo in mostra nella Stella Rossa: stasera contro la Spagna potrebbe arrivare la sua occasione per essere titolare, a quel punto con uno tra Lukic e Samardzic. Come prima punta si va verso la conferma del veterano Aleksandar Mitrovic, che tanto per cambiare ha timbrato il cartellino anche nella vittoria contro la Svizzera e dunque rimane la grande certezza, a disposizione di Stojkovic però c’è anche Luka Jovic che potrebbe leggermente mettere in crisi le scelte del CT, staremo a vedere allora come giocherà la Serbia stasera.

PROBABILI FORMAZIONI SPAGNA SERBIA: IL TABELLINO

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Mingueza, Pau Torres, Cubarsì, Cucurella; Fabian Ruiz, Merino; Lamine Yamal, Pedri, Baena; Joselu. Allenatore: Luis De La Fuente

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Milenkovic, S. Pavlovic, J. Simic; Nedeljkovic, Grujic, Ne. Maksimovic, Birmancevic; A. Maksimovic, Samardziz; A. Mitrovic. Allenatore: Dragan Stojkovic