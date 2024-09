DIRETTA SERBIA SPAGNA (RISULTATO FINALE 0-0): GRUJIC SFIORA IL MATCH POINT

Non si sblocca il risultato tra Serbia e Spagna. Finisce 0-0 la sfida di Nations League, Lamine Yamal, Nico Williams e Zubimendi tentano, nella fase conclusiva della partita, di forzare la resistenza difensiva serba ma nel recupero è la Serbia a cercare il match point, Mitrovic pesca Marko Grujic ma il suo colpo di testa non trova la porta, si chiude dunque con un pari senza reti. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA SERBIA SPAGNA, STREAMING VIDEO

Vi anticipiamo già che non sarà possibile vedere la diretta Serbia Spagna, né attraverso abbonamenti in tv né in chiaro e se per questo nemmeno in diretta streaming.

Il motivo è molto semplice: in Italia nessuno ha voluto i diritti della Nations League e quindi non sarà possibile assistere all’evento.

CHANCE PER LE NORMAND

Al 6′ Lamine Yamal prova a innescare Dani Carvajal, che calcia fuori da buona posizione. All’11’ è Fabian Ruiz che non riesce a centrare il bersaglio, con la Spagna più incisiva in attacco nei primi minuti del secondo tempo. Viene ammonito Le Normand che al 18′ si rende pericoloso con un colpo di testa su cross da calcio d’angolo, quindi vengono ammoniti Dani Olmo e Belic in una partita che resta dai toni agonistici sempre accesi. (agg. di Fabio Belli)

GIÀ CINQUE AMMONITI

Gioco duro e al 27′ arriva un’ammonizione anche per Dani Carvajal. Al 29′ Cucurella innesca Nico Williams che spara però alto da buona posizione, al 31′ finisce fuori bersaglio anche una conclusione di Fabian Ruiz. Al 34′ Zivkovic trova il passaggio filtrante per Jovic che calcia però a lato di prima intenzione, poi al 36′ Ilic manda al tiro Birmancevic che trova però la parata di Raya. Subito dopo risponde la Spagna con una rasoiata di Nico Williams che manca di poco il bersaglio, quindi al 41′ c’è un giallo anche per Lamine Yamal e poi anche per Birmancevic: si va all’intervallo col risultato ancora a reti bianche. (agg. di Fabio Belli)

AMMONITI ERAKOVIC E PEREZ

Dopo 5′ prima ammonizione della partita, cartellino giallo al serbo Strahinja Erakovic. Vanno al tiro Samardzic e Lukic con i serbi più intraprendenti nella prima parte di gara, al 10′ la difesa spagnola deve murare un nuovo tentativo di Ilic. Al 12′ ci prova anche Luka Jovic ma la mira è sballata. Per la Spagna qualche problema per Carvajal che riesce comunque a proseguire, quindi il primo tentativo iberico è di Le Normand al 18′, destro su cross da calcio d’angolo che non procura grattacapi a Rajkovic. Al 21′ primo ammonito anche per la Spagna, giallo per Ayoze Pérez. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA SERBIA SPAGNA, IL RISCATTO DELLE AQUILE BIANCHE

Inizia l’avventura delle Nazionali del Gruppo di Nations League. La diretta Serbia Spagna, in programma venerdì 5 settembre 2024 alle ore 20:45, vedrà quella che sarà la prima uscita delle Furie Rosse da campioni d’Europa.

L’ultima gara giocata dalla Spagna di De La Fuente è stata proprio la conquista di Euro2024 contro l’Inghilterra nell’ultimo atto con le reti di Nico Williams e Oyarzabal, intervallate dal gol di Palmer per il momentaneo pareggio.

Per la Serbia invece il campionato europeo giocato in terra tedesca è stata l’ennesima delusione di una generazione talentosa, ma senza mai trovare il guizzo decisivo: dopo l’eliminazione ai gironi ai Mondiali Qatar 2022, stessa sorte è toccato agli Europei 2024.

LE PROBABILI FORMAZIONI SERBIA SPAGNA,

Diamo uno sguardo a quelle che sono le probabili formazioni Serbia Spagna. La squadra padrona di casa scenderà in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Rajkovic, difeso qualche metro più avanti da Veljkovic, Milenkovic e Pavlovic. Zivkovic e Terzic agiranno da esterni mentre Ilic e Grujic a centrocampo. Davanti Jovic avrà alle spalle Samardzic e Lukic.

I campioni d’Europa in carica invece si disporranno con il 4-3-3 come modulo di partenza. Raya in porta, retroguardia composta da Carvajal, Le Normand, Laporte e Cucurella. Nella zona nevralgica del campo ecco Fabian Ruiz con Rodri e Pedri. Davanti Yamal, Oyarzabal e Nico Williams.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SERBIA SPAGNA,

Ora andiamo a vedere le quote per le scommesse Serbia Spagna. A partire coi favori del pronostico sono le Furie Rosse a 1.61 contro l’1 fisso per le Aquile Bianche date a 5.75. Chiude il discorso degli esiti principali il pareggio a 3.75.

Ci si aspetta una gara con meno di 3 gol dato che l’Under 2.5 a 1.80 rispetto all’Over 2.5 a 2. Quota da raddoppio anche il Gol mentre il No Gol è fissato a 1.72.