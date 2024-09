PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI: CHI GIOCA QUESTA SERA?

Stuzzicante più del previsto grazie ad eccellenti posizioni di classifica, le probabili formazioni Torino Empoli sono dunque fondamentali in avvicinamento alla partita per i sedicesimi di finale di Coppa Italia oggi martedì 24 settembre 2024. Il Torino di Paolo Vanoli dopo la bella vittoria sul campo del Verona si gode il ruolo di capolista solitaria nella classifica di Serie A, qualcosa che nell’ambiente granata richiama un passato ormai lontano. Attenzione quindi alla Coppa Italia, che potrebbe essere un’altra intrigante strada per cercare gloria…

Video Empoli Verona Primavera (2-0)/ Gol e highlights: Monaco (2 reti) entra e la decide! (22 settembre 2024)

I complimenti però vanno anche all’Empoli di Roberto D’Aversa, che con il colpaccio sul campo del Cagliari ha nobilitato un cammino che vede i toscani ancora imbattuti in campionato dopo cinque giornate, con tanto prezioso fieno già in cascina nel cammino verso la salvezza e magari la possibilità di giocarsi un sogno anche in Coppa Italia. Insomma, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa ci potranno dire le ultime notizie circa le probabili formazioni Torino Empoli…

DIRETTA/ Empoli Verona Primavera (risultato finale 2-0): due gol di Monaco, ma che fatica (22 settembre 2024)

CURIOSIAMO TRA PRONOSTICO E QUOTE

Prima di “tuffarci” davvero nelle probabili formazioni Torino Empoli, tuttavia, ecco cosa ci dice il pronostico secondo le quote dell’agenzia Snai. I granata sono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,77, mentre si sale a 3,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 se avesse la meglio l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI

VANOLI PESCA TRA LE RISERVE

Nelle probabili formazioni Torino Empoli logicamente terranno banco diverse novità rispetto al campionato, occasione per chi potrà mettersi in luce oggi. Ad esempio, fra i padroni di casa granata, citiamo il modulo 3-5-2 nel quale potremmo vedere in campo dal primo minuto: Paleari in porta; la linea della difesa a tre con Tameze, Maripan e Masina; folto invece il centrocampo a cinque con Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis e Sosa che potrebbero schierarsi da destra a sinistra; infine, in attacco citiamo Sanabria e Karamoh. Turnover che sarebbe ampio ma non totale, per non snobbare la Coppa Italia…

Diretta/ Torino Cagliari Primavera (risultato finale 1-0): la decide Gabellini! (22 settembre 2024)

QUANTI SARANNO I CAMBI PER D’AVERSA?

Quanto agli ospiti toscani, mister Roberto D’Aversa potrebbe fare valutazioni abbastanza simili per le probabili formazioni Torino Empoli, anche se con un turnover forse un filo più ampio nel modulo 3-4-2-1. Cominciamo da Vasquez in porta, protetto da una difesa a quattro che potrebbe prevedere De Sciglio, Marianucci e Viti in campo dal primo minuto; ecco poi Sambia a destra, Haas e Anjorin nel cuore della mediana e Cacace esterno sinistro; quanto al reparto offensivo, citiamo per l’Empoli sulla trequarti Esposito e Solbakken a sostengo della prima punta, che dovrebbe essere Pellegri.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO EMPOLI: IL TABELLINO

TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Sosa; Sanabria, Karamoh. All. Vanoli.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; De Sciglio, Marianucci, Viti; Sambia, Haas, Anjorin, Cacace; Esposito, Solbakken; Pellegri. All. D’Aversa.