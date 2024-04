Formazioni Udinese Roma/ Quote: chi gioca con Lukaku? (Serie A, oggi 14 aprile 2024)

Per presentare le probabili formazioni di Udinese Roma dobbiamo considerare che il periodo è particolare per i giallorossi di Daniele De Rossi, che oggi sono ospiti allo stadio Friuli per la trentaduesima giornata di Serie A. Dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, è arrivato il colpaccio a San Siro nell’andata dei quarti di Europa League contro il Milan, entrambi firmati dal “nuovo bomber” Mancini. Adesso DDR dovrà essere bravo a gestire le forze: dopo le due super sfide e in vista del ritorno, oggi è la sfida meno affascinante, ma per la qualificazione alla prossima Champions League servono comunque i punti.

D’altro canto i punti servono parecchio anche all’Udinese di Gabriele Cioffi, che sta lottando per la salvezza e arriva dalla delusione contro l’Inter, con sconfitta maturata nei minuti di recupero, quando il pareggio sembrava in cassaforte. Adesso il calendario propone ai bianconeri friulani un’altra super sfida, il coefficiente di difficoltà sarà molto alto però si potrebbe provare ad approfittare del periodo così intenso per la Roma andando a caccia di punti che per l’Udinese sarebbero di platino. Che cosa ci possono dire allora le notizie circa le probabili formazioni di Udinese Roma?

SCOPRIAMO LE QUOTE E IL PRONOSTICO PER UDINESE ROMA

A margine della nostra analisi sulle probabili formazioni di Udinese Roma, un rapido sguardo anche alle quote proposte dall’agenzia Snai per il pronostico su questa partita. La classifica concede il favore agli ospiti, ma potrebbe essere una sfida equilibrata, infatti le differenze fra le tre ipotesi sono ridotte: quota 3,35 per il segno 1 e quindi il successo dell’Udinese; 3,25 invece per il pareggio (segno X), infine è favorito il segno 2, proposto a 2,20 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA

ECCO LE SCELTE DI CIOFFI

Non deve fare particolari calcoli Gabriele Cioffi, che spera di approfittare delle fatiche altrui e schiererà il suo migliore undici nelle probabili formazioni di Udinese Roma. Ecco allora che, fermo restando il modulo 3-5-1-1, avremo naturalmente l’ormai titolare fisso Okoye in porta (eccellente anche contro l’Inter) e davanti a lui la difesa a tre composta da Perez, Bijol e Kristensen; fondamentale sarà il rientro di Lucca come prima punta dopo la giornata di squalifica scontata contro i nerazzurri, il trequartista invece dovrebbe essere Pereyra, mentre nella folta mediana friulana indichiamo Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga e Kamara, anche se i primi due potrebbero essere insidiati rispettivamente da Ehizibue e Payero nei due ballottaggi per il centrocampo dell’Udinese.

QUANTO TURNOVER PER DE ROSSI?

Sarà inevitabile il turnover per Daniele De Rossi nelle probabili formazioni di Udinese Roma, anche se pure in campionato bisogna marciare a ritmi alti. Davanti a Svilar, secondo il solito modulo 4-3-3, potrebbero agire da destra a sinistra Karsdorp, Mancini, N’Dicka e Angelino e questo vorrebbe dire che il doppio sforzo sarebbe richiesto solo a Mancini, d’altronde eroe del mese tra il derby e San Siro; a centrocampo potrebbero esserci meno novità e indichiamo Bove, Cristante e Pellegrini, d0’altronde l’ex Milan e Atalanta sarà squalificato nel ritorno di Europa League e quindi certamente giocherà in Friuli; infine, anche in attacco ci attendiamo ampie rotazioni, sebbene Lukaku potrebbe essere confermato, con novità però ai suoi fianchi, dove potrebbero giocare Baldanzi a destra e Zalewski a sinistra.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE ROMA: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, N’Dicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Baldanzi, Lukaku, Zalewski. All. De Rossi.











