PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA: CHI GIOCA ALLA DACIA ARENA?

Le probabili formazioni Udinese Salernitana ci introducono alla partita che si gioca alle ore 18:30 di mercoledì 25 settembre: siamo alla Dacia Arena per i sedicesimi di Coppa Italia 2024-2025, dunque gara secca sapendo già che la vincente andrà poi a sfidare l’Inter. L’Udinese arriva dalla prima sconfitta in un campionato iniziato fortissimo: lo 0-3 sul campo della Roma ha fatto perdere ai friulani il primo posto in classifica ma l’avvio di stagione è stato davvero interessante e sopra le righe, ottimo l’impatto di Kosta Runjaic anche se naturalmente bisognerà vedere come proseguiranno poi le cose per l’Udinese.

La Salernitana, tornata in Serie B dopo tre anni al piano di sopra, sta facendo mediamente bene anche se senza il salto di qualità sperato: nell’ultimo turno è arrivato un pareggio contro la Reggiana, la classifica per adesso non è ancora straordinaria perché bisogna sempre considerare che questa squadra punta la promozione. Ora però vedremo cosa succederà in campo alla Dacia Arena, come sempre ci aspettiamo un ampio turnover da parte di entrambi gli allenatori ed è quello che stiamo per valutare insieme, essendo arrivato il momento di leggere nel dettaglio le probabili formazioni Udinese Salernitana.

UDINESE SALERNITANA: QUOTE E PRONOSTICO

Secondo le quote fornite dall’agenzia Snai, a corredo delle probabili formazioni Udinese Salernitana, i friulani partono con i favori del pronostico: il segno 1 per la loro vittoria vi consentirebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,50 volte quanto messo sul piatto, per contro siamo ad un valore che ammonta a 6,25 volte la posta in palio per il segno 2, sul quale puntare per il successo della Salernitana, e infine il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una cifra equivalente a 3,85 volte l’importo investito su questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA

LE SCELTE DI RUNJAIC

Nelle probabili formazioni Udinese Salernitana attendiamo tanti cambi da parte di Runjaic: fuori i titolari e dentro tante seconde linee che avranno una bella occasione per mettersi in mostra. In porta sarà ballottaggio tra Razvan Sana e il veterano Padelli, forse quest’ultimo è favorito; per quanto riguarda la difesa, Isaak Touré, Matteo Palma e Ebosse potrebbero formare una linea totalmente nuova anche se ovviamente potremmo avere qualche conferma rispetto a domenica.

Sulle corsie laterali ecco Rui Modesto che spinge a destra con Zemura schierato sull’altro versante, in mezzo al campo quasi certa la presenza di Sandi Lovric e Payero con Zarraga che rappresenta una buona alternativa. Anzi, Runjaic potrebbe decidere di avanzare la posizione di Lovric così da dare spazio agli altri due; a completare lo schieramento offensivo ci aspettiamo dunque Iker Bravo a fare il secondo trequartista, a giostrare da prima punta in questo caso sarebbe Keinan Davis.

LE MOSSE DI MARTUSCIELLO

Anche Martusciello pensa al turnover, nelle probabili formazioni Udinese Salernitana avremo un 4-3-3 con Fiorillo che dovrebbe occupare i pali, davanti a lui una difesa con Velthuis e Fabio Ruggeri e due esterni che sarebbero Ghiglione e Jaroszynski, decisamente un terzino di spinta. A centrocampo scatta il momento di Roberto Soriano, che giocherebbe come mezzala tattica; sull’altro versante dovremmo avere una maglia da titolare per Andrés Tello, come regista in mezzo al campo invece Martusciello potrebbe nuovamente puntare su Amatucci.

Nel tridente offensivo c’è un ballottaggio davvero interessante: quello tra Torregrossa e Simy che si giocano la maglia da centravanti. Secondo le scelte del Mapei Stadium sarà staffetta ma da titolare dovrebbe toccare a Simy, sulle corsie esterne invece i candidati a giocare sono Verde e Dalmonte con uno dei due che sarebbe impiegato a sinistra, a meno che arrivi un cambio modulo che però, conoscendo Martusciello, è abbastanza complicato.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SALERNITANA: IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1): Padelli; M. Palma, I. Touré, Ebosse; Rui Modesto, Zarraga, Payero, Zemura; S. Lovric, Iker Bravo; K. Davis. Allenatore: Kosta Runjaic

SALERNITANA (4-3-3): Fiorillo; Ghiglione, Velthuis, F. Ruggeri, Jaroszynski; A. Tello, Amatucci, Soriano; Verde, Simy, Dalmonte. Allenatore: Giovanni Martusciello