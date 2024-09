DIRETTA REGGIANA SALERNITANA, ZERO PAREGGI PER GLI OSPITI

Al Mapei Stadium andrà in scena la diretta Reggiana Salernitana, match valevole per la sesta giornata di campionato. Si giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 15:00 e vedrà due formazioni reduci da una sconfitta.

I padroni di casa in realtà sono ben due turni di fila che perdono perché oltre al 3-1 del Sudtirol, è arrivato anche il 2-1 del Pisa. Eppure l’inizio aveva fatto ben sperare con il pareggio col Mantova e i successi contro Sampdoria e Brescia senza perdere.

La Salernitana non conosce mezze misure: o vince o perde. Nessun pareggio in queste prime cinque giornate con due vittorie contro Cittadella e Sampdoria in casa mentre le sconfitte sono arrivate con Sudtirol, Mantova e Pisa.

DOVE VEDERE DIRETTA TV REGGIANA SALERNITANA, STREAMING VIDEO

Se vi state chiedendo dove vedere la diretta Reggiana Salernitana, la risposta è preso data: DAZN farà vedere tutte le gare di Serie B.

Stessa sorte per la diretta streaming che verrà trasmessa dall’applicazione di DAZN su tutti i dispositivi mobili.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA SALERNITANA

Vediamo adesso le probabili formazioni della diretta Reggiana Salernitana. Padroni di casa col 4-3-3 con Bardi in porta, difesa a quattro con Sampirisi, Meroni, Rozzio e Fontanarosa. A centrocampo ci saranno Sersanti, Stulac e Vergara mentre in attacco Vido, Portanova e Gondo.

Stesso identico assetto tattico per quanto riguarda la Salernitana. Tra i pali Sepe, difeso da Ferrari, Bronn, Stojanovic e Nioh qualche metro più avanti. Hrustic e Tello saranno le mezzali ai fianchi di Amatucci. In avanti Simy con Wlodarczyk e Verde.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE REGGIANA SALERNITANA

Infine diamo un’occhiata alle quote per le scommesse della diretta Reggiana Salernitana. A partire con i favori del pronostico secondo i bookamkers sono i padroni di casa a 2.35 contro i 3.20 degli ospiti mentre il segno X del pareggio a 3.10.

L’Over 2.5 è dato a 2.20 rispetto all’1.65 dell’Under, sulla carta più probabile. Concludiamo con Gol e No Gol rispettivamente a 1.80 e 1.90.