PROBABILI FORMAZIONI VERONA CESENA: AL VIA LA STAGIONE GIALLOBLU

Chi avrà la meglio tra le due probabili formazioni Verona Cesena? Questo secondo turno di Coppa Italia, considerando che i bianconero hanno già disputato e naturalmente vinto il primo contro Padova, mette di fronte due squadre molto interessanti da vedere.

DIRETTA/ Verona Asteras (risultato finale 1-0): la decide Serdar (amichevole, 3 agosto 2024)

I gialloblu hanno cambiato guida tecnica con l’arrivo di Zanetti e la stessa cosa ha fatto il Cesena con Mignani reduce dall’esperienza al Palermo delle ultime giornate, una rincorsa utile per portare i rosanero a giocarsi quantomeno i playoff.

Come spesso accade quando si vedono squadre che hanno cambiato allenatore c’è sempre tanta attesa e curiosità tra dogmi che rimangono gli stessi delle guide precedenti e novità che potrebbe dare una ventata d’aria fresca positiva.

Diretta/ Verona FeralpiSalò (risultato finale 2-2): Diop realizza il pari (amichevole oggi 27 luglio 2024)

PRONOSTICO E QUOTE COSA CI DICONO?

I pronostici ci raccontato di un Verona Cesena da 1 fisso. Naturalmente il calcio è bello perché regala sorprese e nulla è mai scontato, ma la quota di 1.57 contro quella di 5.35 delle rispettive vittorie racconta tanto della previsione dei bookmakers.

Ci sono un po’ più di dubbi tra Over e Under 2.5. Stando alle cifre delle varie agenzie di scommesse, la gara dovrebbe finire con più di 2 reti (1.85 rispetto a 1.95). Segneranno entrambe le formazioni? Grande domanda dato che l’1.91 è la quota sia del Gol che del No Gol.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CESENA

LE SCELTE DI ZANETTI

Diretta/ Verona Virtus Verona (risultato finale 5-1): l'Hellas dilaga nella ripresa! (oggi 24 luglio 2024)

Gli scaligeri cambiano pelle così nella prima uscita ufficiale di Zanetti sulla panchina gialloblu. L’assetto tattico sarà il 4-2-3-1 con Montipò tra i pali, difesa a quattro composta da Coppola, Tchatchoua (seguito dal Rennes), Magnani e Frese. Due soli uomini a centrocampo, ma che saranno di qualità e quantità come Silva e Duda. Sulla trequarti spazio ai nomi nuovi con Harroui e Mosquera assieme a Lazovic. Unica punta sarà Livramento.

LA RISPOSTA DI MIGNANI

Come scenderà invece in campo il Cesena? Il modulo non sarà lo stesso del Verona dato che si tratta di un 3-4-1-2. In porta Pisseri che verrà supportato in zona difensiva dal trio Mangraviti, Prestia e Curto. A centrocampo ci saranno Berti e Bastoni mentre useranno tutta l’ampiezza di cui avranno bisogno il duo Cessay e Donnaruma. Adamo darà una grossa mano a Kargo-Shpendi.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA CESENA: IL TABELLINO