Formula 1/ Gp di Germania, Martini: Leclerc maturo per la vittoria (esclusiva)

Si accende in questo fine settimana il Gp di Germania 2019, atteso banco di prova della Formula 1 ad Hockenheim e i riflettori non possono che essere puntati su Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari non nutre certo dolci ricordi su questo tracciato e pure rischia di non poterli riscattare neppure domenica viste le ultime prestazioni non troppo convincenti. Di fatto in questo banco di prova così significativo per la rossa e Vettel, sono ancora una volte le Mercedes di Hamilton, leader della classifica iridata della Formula 1 e il compagno di squadra Bottas, le favorite per eccellenza. Questo Gp di Germania 2019 sarà comunque una gara tutta da vivere e vedere come le ultime bellissime di questo scorcio di stagione. Per presentarla abbiamo sentito Pierluigi Martini: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gp di Germania? Dovrebbe essere una gara combattuta, molto bella come gli ultimi Gran Premi. La Mercedes in ogni caso partirà favorita

Per la Mercedes quindi tutto facile nella pista di casa? In effetti dovrebbe essere così, la Mercedes cercherà di vincere, è normale, è lei la macchina più forte.

Sarà solo Hamilton – Bottas il duello per il Mondiale? Sarà così, saranno Hamilton e Bottas a lottare per il Mondiale. In particolare devo dire che solo Hamilton potrebbe perdere il Mondiale.

Cosa sta succedendo a Vettel? La Ferrari potrebbe scegliere un altro pilota per la prossima stagione? Proprio dal Gran Premio di Germania dell’anno scorso Vettel è andato in crisi. Il pilota tedesco continua a commettere errori importanti. Proprio in questo Gran Premio potrebbe ritrovarsi e fare una grande gara. Un successo gli darebbe quella serenità di cui ha veramente bisogno.

Chi al suo posto eventualmente l’anno prossimo? Magari Ricciardo? Sì Ricciardo mi sembra l’unico pilota in grado di sostituirlo alla Ferrari la prossima stagione.

Vedremo Leclerc finalmente vincitore a Hockenheim? Devo dire che Leclerc mi sembra veramente maturo per vincere una gara. E potrebbe farlo questa volta qui a Hockenheim. Lui o Vettel potrebbero dare la prima vittoria della stagione alla Ferrari.

Verstappen, Leclerc, Norris: sono il futuro della Formula 1? Sì sono loro i tre piloti del futuro della Formula 1, sono loro i futuri campioni di questo sport.

Come giudica invece la stagione di Raikkonen? Buona, si sta comportando nel migliore dei modi. Raikkonen è un “martello”. È uno che non molla mai….

Un suo giudizio sul circuito di Hockenheim. Un circuito bello, molto piacevole da guidare. Peccato solo che sia stata tolta la parte dietro al bosco, molto tecnica, molto difficile. Hockenheim è un circuito storico della Formula 1, uno di quelli che fa parte fino in fondo di questo sport. Un circuito veramente importante!

(Franco Vittadini)



