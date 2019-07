Classifica Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori 2019: oggi Gp a Silverstone

Quale aspetto assumerà la classifica Formula 1 al termine del Gp Gran Bretagna 2019 che è in programma oggi pomeriggio a Silverstone? Di certo, sia nella classifica Piloti sia nella classifica Costruttori è saldo il dominio della Mercedes, nonostante due settimane fa in Austria per la prima volta la vittoria sia andata a qualcun altro, cioè Max Verstappen che tra le polemiche ha preceduto Charles Leclerc. Dunque è saldo il primato proprio del padrone di casa a Silverstone, cioè ovviamente Lewis Hamilton, dall’alto dei suoi 197 punti nella classifica del Mondiale Piloti di Formula 1, inseguito a quota 166 dal compagno di squadra Valtteri Bottas, che però nelle ultime gare sembra avere perso il ritmo del più blasonato compagno di squadra – con l’eccezione di Zeltweg, quando per la prima volta da Baku il finlandese ha preceduto Hamilton. La classifica Formula 1 certamente non sorride a Sebastian Vettel e alla Ferrari, anche perché la vittoria in Austria ha portato Max Verstappen al terzo posto con 126 punti, precedendo entrambi i piloti del Cavallino Rampante. Vettel è quarto a quota 123 punti, mentre Charles Leclerc con 105 punti è quinto e comunque sta facendo molto bene nella sua prima stagione in Ferrari, come conferma la striscia aperta di tre podi consecutivi.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Parlando della classifica Formula 1 dei piloti naturalmente abbiamo già implicitamente delineato anche i valori del Mondiale Costruttori, dove il primato della Mercedes è saldissimo, dal momento che la scuderia di Stoccarda assomma la bellezza di 363 punti e ha un vantaggio già ampiamente in tripla cifra nei confronti della Ferrari, che è seconda con 228 punti. Il rischio insomma è che i giochi siano già fatti quando siamo ancora nella prima metà di questa stagione fino a questo momento davvero a senso unico, anche perché fra i Costruttori ribaltare la situazione sembra ancora più difficile che fra i Piloti, dal momento che servirebbe un sovvertimento dei valori tecnici delle vetture. Terzo posto per la Red Bull a quota 169 punti, la scuderia anglo-austriaca paga soprattutto il modesto rendimento di Gasly e di conseguenza resta per il momento piuttosto lontana dalla piazza d’onore della Ferrari, anche se a differenza di Maranello ha vinto almeno un Gran Premio. Si entra poi in un Mondiale completamente diverso, quello di tutte le altre scuderie che lottano al massimo per il quarto posto, attualmente della McLaren con 52 punti e un buon vantaggio nei confronti della Renault, che è quinta a quota 32 punti.

CLASSIFICA PILOTI FORMULA 1

1 L Hamilton 197

2 V Bottas 166

3 M Verstappen 126

4 S Vettel 123

5 C Leclerc 105

6 P Gasly 43

7 C Sainz 30

8 L Norris 22

9 K Raikkonen 21

10 D Ricciardo 16

11 N Hulkenberg 16

12 K Magnussen 14

13 S Perez 13

14 D Kvyat 10

15 A Albon 7

16 L Stroll 6

17 R Grosjean 2

18 A Giovinazzi 1

Russell, Kubica 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI FORMULA 1

1 Mercedes 363

2 Ferrari 228

3 Red Bull 169

4 McLaren 52

5 Renault 32

6 Alfa Romeo 22

7 Racing Point 19

8 Toro Rosso 17

9 Haas 16

10 Williams 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA