Formula 1/ Gp Singapore 2019, Minardi: Hamilton è il favorito! (esclusiva)

Nuovo appuntamento col Mondiale di Formula 1: questo fine settimana infatti si accende sul circuito di Marina Bay l’atteso Gp di Singapore 2019. Alla vigilia di questa tappa in notturna del calendario della Formula 1, la domanda che si pongono tutti è se Charles Leclerc riuscirà a ripetere il successo del Gran Premio d’Italia a Monza e far sognare di nuovo i fan della Ferrari. Bissare tale impresa non sarà certo facile per il monegasco, anche perchè la pista sulla carta pare più favorevole alla Mercedes che alla Ferrari: ovviamente il giovane talento della Rossa dovrà poi vedersela con un agguerrito Lewis Hamilton, che non vede l’ora di tornare a vincere e guadagnare punti di peso per la sua scalata al titolo iridato. Per presentare il Gp di Singapore abbiamo sentito Giancarlo Minardi: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio di Singapore? Speriamo che Leclerc possa far bene, ma onestamente è un Gran Premio, un circuito favorevole alle caratteristiche tecniche della Mercedes più che della Ferrari.

Possibile però un nuovo successo di Leclerc? Potrebbe esserci tanta pressione su di lui? La cosa non è da escludere perchè Leclerc ormai la pressione non la sente più. Si è visto a Monza dove ha resistito per tutta la gara a Hamilton…

Vettel potrebbe lasciare a fine stagione? Non lo so, deciderà lui. Se vorrà continuare dovrà cercare di risolvere i suoi problemi psicologici che lo frenano in gara. Magari la scelta del ritiro potrebbe essere legata al fatto di privilegiare la sua famiglia rispetto alla carriera. Sono cose però che sa solo Vettel!

Per Lewis Hamilton un ritorno alla vittoria? In effetti lui è il candidato numero 1 al successo in Singapore.

Qual è il suo giudizio tecnico su Bottas? E’ una buona seconda guida, un buon pilota, non potrà mai essere un leader!

Red Bull ancora a alti e bassi: cosa farà Verstappen? Penso che possa fare molto bene, del resto a Monza la Red Bull aveva utilizzato il motore nuovo, era penalizzata. Ora ha un motore più fresco, Verstappen che su questa pista la scorsa stagione era arrivato secondo potrebbe approfittarne.

Si attende un’altra buona prova delle Renault? La Renault è ancora un’incognita, non si può mai dire veramente cosa possa fare. Mi attendo invece un ritorno della McLaren e una buona prova della Toro Rosso in lotta per una buona posizione nella classifica costruttori.

Quali sono le caratteristiche tecniche del Marina Bay Circuit? E’ un circuito tosto, con tante frenate, tante accelerazioni. C’è sempre molto caldo, molto umido, con delle temperature molto elevate che rendono difficile la gara sia per le macchine sia da un punto di vista fisico per i piloti.

Lei vi è mai stato? Sono stato due – tre volte ed è stato veramente bello, un circuito cittadino con il pubblico attaccato alla pista che segue con molta passione la gara. Uno dei Gran Premi migliori della Formula 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA