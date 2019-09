CLASSIFICA FORMULA 1/ Mondiale piloti: occhi puntati su Leclerc (Gp d’Italia)

Uomo del momento dopo la gara di Spa e in vista del Gp d’Italia 2019, attesissimo in pista a Monza come nome da tenere d’occhio anche nella classifica della Formula 1 per il mondiale piloti è senza dubbio Charles Leclerc. Solo pochi giorni fa il monegasco ha infatti trovato in Belgio la prima vittoria in carriera della Formula 1 e certo, assieme al compagno di squadra Vettel è tra i favoriti al trionfo qui sulla pista di casa della Ferrari, a Monza, date anche le caratteristiche insite del tracciato, a cui la Sf90 pare ben adattarsi. In una stagione opaca come quella presente, i fan della Rossa sono entusiasti dell’exploit del giovane talento classe 1997, il quale però ha ancora un cammino molto lungo. Solo considerando la classifica della Formula 1 per i piloti vediamo che il gap tra la vetta (e quindi Hamilton) e Leclerc è di ben 111 punti. Pure il giovane talento non manca di ambizione e nei giorni scorsi ha già fatto sapere di ambire al titolo iridato, sempre con la Ferrari. (agg Michela Colombo)

HAMILTON LEADER

Dopo il primo glorioso successo in carriera di Charles Leclerc a Spa e il primo in stagione della Ferrari, il circus della F1 fa tappa a Monza per il Gp d’Italia 2019: è quindi tempo di vedere che accade nella classifica della Formula 1 prima che la bandiera a scacchi dell’Autodromo ci regali qualche sorpresa. Esaminando subito la vetta della classifica della Formula 1 dedicata al Mondiale piloti, vediamo che nonostante quanto avvenuto nel Gp del Belgio 2019 di settimana scorsa, è sempre solida la posizione in testa di Lewis Hamilton. L’inglese è ancora leader indiscusso della graduatoria iridata e ora con 268 punti a bilancio e ancora un comodo vantaggio di 65 punti sul primo rivale, il compagno di squadra Bottas. Pure Verstappen non ha perso terreno nella classifica dei piloti e pure a Spa ha rimediato uno zero: l’olandese è terzo con 181 punti e vede alle sue spalle il pilota della Ferrari Vettel. Nonostante quindi il trionfo, non si è spostato dal quinto piazzamento della classifica della Formula 1 Leclerc, che però ha ora 157 punti: poco male per il monegasco, che pure rimane tra i protagonisti più attesi in questo Gp d’Italia 2019 a Monza.

CLASSIFICA FORMULA 1: IL MONDIALE COSTRUTTORI

Pur dopo le magie di Spa, vediamo che anche nella classifica della Formula 1 per il Mondiale costruttori ben poco è cambiato. Anzi sulla pista belga il podio completato dalle due Mercedes ha permesso alla scuderia di Toto Wolff di consolidarsi ulteriormente in vetta, ora dominata con ben 471 punti in saccoccia. Rimane quindi la seconda forza del Mondiale la Ferrari, ora con 326 punti, mentre il podio è ancora occupato dalla Redbull, con 254 punti messi in saccoccia. Proseguendo nella graduatoria ecco che troviamo come prima scuderia fuori dal circolo delle big la McLaren, che approda a Monza con 82 punti: molto più lontane quindi Toro rosso e Renault, che ora hanno rispettivamente 51 e 43 punti. Chiudono quindi la classifica della Formula 1 per i team Racing Point, Alfa Romeo, Haas e Williams, questa ancora a quota un solo punto.

CLASSIFICA FORMULA 1

MONDIALE PILOTI

1. L Hamilton 268

2. V Bottas 203

3. M Verstappen 181

4. S Vettel 169

5. C. Leclerc 157

6. P Gasly 65

7. C Sainz 58

8. D Kvyat 33

9. K Raikkonen 31

10. A Albon 26

11. L Norris 24

12. D Ricciardo 22

13. N Hulkenberg 21

13. S Perez 21

15. L Stroll 19

16. K Magnussen 18

17. R Grosjean 8

18. A Giovinazzi 1

19. R Kubica 1

20. G Russell 0

MONDIALE COSTRUTTORI

1. Mercedes 478

2. Ferrari 326

3. Red Bull 254

4. McLaren 82

5. Toro Rosso 51

6. Renault 43

7. Racing Point 40

8. Alfa Romeo 32

9. Haas 26

10. Williams 1



