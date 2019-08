Formula 1/ Pronostico Gp Belgio, Larini: Verstappen è il favorito a Spa! (esclusiva)

Nuovo appuntamento per la Formula 1, che dopo la pausa estiva riparte col Gran Premio del Belgio sul circuito di Spa. La Mercedes partirà favorita come al solito con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas ma dovrà respingere l’assalto di una Ferrari che potrebbe trovarsi molto a suo agio in questo circuito sulla carta potenzialmente favorevole alla Rossa. La Red Bull stessa potrebbe trovarsi molto bene con Max Verstappen, sostenuto dalla marea orange. Al suo fianco ci sarà un cambio di secondo pilota, con Alexander Albon chiamato a sostituire Pierre Gasly. Per presentare il Gran Premio del Belgio abbiamo sentito Nicola Larini. Eccolo in questa intervista esclusiva per IlSussidiario.net.

Come vede questo Gran Premio del Belgio? Credo che possa essere un Gran Premio a favore di Verstappen, che potrebbe vincere a Spa.

Hamilton dunque non sarà il favorito? Hamilton è sempre Hamilton, è un pilota di grande livello in grado di comportarsi nel migliore dei modi in ogni gara!

Bottas verso il rinnovo con la Mercedes, cosa ne pensa? È normale, lo merita, sta dando del filo da torcere a Hamilton. Non sono sorpreso di questa cosa.

Per la Ferrari circuito favorevole, saprà regalarci una grande gara? La Ferrari farà sicuramente una buona gara, credo che possa comportarsi bene in Belgio.

Chi vede meglio tra Vettel e Leclerc? Leclerc è un giovane pilota all’inizio della sua carriera, che ovviamente ogni tanto fa qualche errore. Vettel è un campione, solo che da due anni non corre più ad alti livelli, questo non va per niente bene!

Albon alla prima con la Red Bull, Gasly con la Toro Rosso. Si aspetta una grande prova da Albon? Albon avrà una grande chance con la Red Bull. Però non sarà facile correre a fianco di Verstappen e dimostrare di essere competitivo nel confronto interno con Max.

Mercato piloti già in movimento: quale potrebbe essere la grande sorpresa della prossima stagione? Non ne vedo, mi sembra proprio che tutti i posti siano occupati, non prevedo particolari sorprese.

Magari Hamilton potrebbe correre per la Ferrari nei prossimi anni? Hamilton farà le sue scelte, senza dubbio avrà la possibilità di arrivare a conquistare anche dieci titoli mondiali. Sarebbe un matto ad andare a correre con la Ferrari attuale, perdendo così un’occasione del genere!

Quali sono le caratteristiche tecniche del circuito di Spa? Spa è uno dei circuiti più belli del Mondiale, un circuito vecchia maniera ben lontano da molti di quelli nuovi. Ci ho corso nella mia carriera e mi sono sempre trovato molto bene, è un tracciato pensato nel migliore dei modi. (Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA