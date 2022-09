Forza Italia, eletti Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera Senato: nomi e preferenze

Sono 58.065 le sezioni scrutinate su 61.417, quindi vanno via definendosi i risultati delle Elezioni Politiche 2022 anche per Forza Italia. I numeri sono positivi per il partito di Silvio Berlusconi, considerando anche le aspettative: 8,05%, poco meno della Lega di Matteo Salvini che l’ex Cavaliere avrebbe voluto superare, stando alle dichiarazioni rese in via confidenziale ieri a membri del suo partito e carpite dai media. Ma i dati servono anche a capire gli eletti di Forza Italia.

Sarebbero 50 quelli alla Camera, 21 al Senato, ma questi numeri potrebbero essere rivisti dopo la conclusione degli scrutini. Al momento sono sicuri del posto di eletti di Forza Italia, in quanto vittoriosi ai collegi uninominali Mauro D’Attis (collegio uninominale Puglia U07 Brindisi), Erica Mazzetti (Toscana U06), Chiara Tenerini (Toscana U05 Livorno), Maurizio Casasco (Lombardia 3 – U04 Brescia), Gloria Saccani (Emilia Romagna U10 Forlì), Rita Dalla Chiesa (Puglia 04 Molfetta).

FORZA ITALIA: I CANDIDATI ALLE ELEZIONI POLITICHE 2022

Tra pochissimo finalmente conosceremo i risultati definitivi delle Elezioni Politiche 2022 con tutti gli eletti, le preferenze ed i relativi seggi che Forza Italia di Silvio Berlusconi potrà ottenere dopo lo spoglio concluso delle votazioni di domenica. Tra collegi plurinominali e collegi uninominali, i nomi dei candidati eletti di Forza Italia per Camera e Senato hanno visto conferme e sorprese, alcune davvero inaspettate.

Torna in campo Silvio Berlusconi: il Cavaliere è candidato in più collegi come capolista. Al suo fianco tra i candidati eletti di Forza Italia anche la compagna Marta Fascina. Riconferme per Anna Maria Bernini, Antonio Tajani, Paolo Barelli, Deborah Bergamini e Licia Ronzulli. Una delle novità è la presenza in lista di Rita Dalla Chiesa, che ha scelto di scendere in campo tra le fila forziste sorprendendo molti elettori. Tra le sorprese, la candidatura dell’ex atleta Valentina Vezzali e Claudio Lotito, presidente della Lazio. Per sapere la lista completa di tutti i candidati di Forza Italia nei seggi in Parlamento alle Elezioni 2022 è possibile consultare questo link aggiornato; in alternativa è in funzione il link fornito dal Ministero dell’Interno sul portale di “Eligendo” con la lista di tutti i candidati uninominali/plurinominali/estero per Camera/Senato.

NOMI ELETTI FORZA ITALIA ALLE ULTIME ELEZIONI: PREFERENZE E SEGGI

Con i risultati delle Elezioni Politiche 2022 in arrivo conosceremo il peso di Forza Italia all’interno della coalizione di Centrodestra e, soprattutto, il numero di seggi ottenuti, quindi di eletti Forza Italia. Gli azzurri sperano di riuscire a replicare almeno il risultato delle Elezioni Politiche del 2018, quando il partito di Silvio Berlusconi ottenne il 14% alla Camera dei Deputati e il 14,43% al Senato della Repubblica. FI raccolse 103 seggi alla Camera (44 maggioritario e 59 proporzionale) e 55 seggi al Senato (22 maggioritario e 33 proporzionale). Un totale di 158 parlamentari, con molti voti noti ma anche qualche ex: impossibile non citare gli ex ministri Carfagna, Gelmini e Brunetta, con le prime due passate con Azione di Carlo Calenda. A questo link è possibile ripercorre tutti i deputati uscenti eletti alla Camera; qui invece tutti i nomi dei senatori eletti Forza Italia.

