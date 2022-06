Forza Italia, eletti Monza 2022/ Risultati elezioni comunali: preferenze lista, seggi

RISULTATI COMUNALI MONZA 2022: BOOM FORZA ITALIA OLTRE IL 16%

Alle Elezioni Comunali 2022 di Monza il ballottaggio dovrà decretare gli eletti in Consiglio Comunale e soprattutto il nuovo sindaco tra il candidato in vantaggio del Centrodestra, Dario Allevi, e lo sfidante del Centrosinistra Paolo Pilotto: per la lista di Forza Italia resta comunque un grande successo, un exploit nei risultati che forse in parte può essere dovuto dall’effetto Monza in Serie A con Berlusconi presidente.

Nel 47,12% ottenuto da Allevi al primo turno (20.891 voti, sfiorata la vittoria) il 16,32% è stato ottenuto da Forza Italia: ben 6.790 voti che hanno dato linfa alla coalizione di Centrodestra, facendo meglio sia di FdI (12%) che di Lega (7.96%) che della lista civica di Allevi (10,49%). In termini di consiglieri eletti e seggi post-ballottaggio, in attesa dei risultati definitivi, Forza Italia avrà la maggioranza dei seggi all’interno della coalizione. Questi i candidati consiglieri più votati che dunque avranno più possibilità di venire eletti in Consiglio Comunale appena sarà decretato dopo i risultati del ballottaggio: Massimiliano Longo (457 preferenze), Pierfranco Maffè (364), Martina Sassoli (357), Francesco Cirillo (235), Sandro Scotti (154), Michele Vito Santese (138), Gherardo Maria Brunetti (137) e Marco Ferrari (125). Qui tutti i risultati completi delle preferenze per la lista di Forza Italia a Monza. Risultati spoglio Monza – LIVE Elezioni 2022: dati Comunali in tempo reale – DIRETTA Elezioni Comunali 2022 – Risultati Referendum Giustizia

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI MONZA 2022

In attesa dei risultati finali e definitivi delle elezioni comunali Monza 2022, da cui emergeranno anche tutti i nomi degli eletti con relative preferenze in Consiglio comunale, Forza Italia punta a ottenere risultati importanti nella coalizione a sostegno del sindaco uscente Dario Allevi.

Il partito di Silvio Berlusconi crede fortemente nel bis, come conferma il coordinatore cittadino Giuliano Ghezzi: “È stato un grande orgoglio per me presentare la squadra dei candidati. Una lista composta dagli amministratori uscenti, da chi ha già esperienza politica, ma anche da nuovi amici che rappresentano il mondo del lavoro, delle professioni e del volontariato. Tutti con lo stesso sogno: far rieleggere il nostro sindaco Dario Allevi e continuare insieme a prenderci cura di Monza”. Nella lista di candidati consiglieri figurano ben 31 nomi e, di seguito, vi riportiamo l’elenco completo: Martina Sassoli, Massimiliano Lucio Longo detto Max, Pierfranco Maffè, Sandra Onofri Pirovano detta Alessandra, Francesco Cirillo, Franco Cosi, Marco Ferrari, Vito Michele Santese, Cristina Barni Liverani, Gherardo Maria Brunetti, Salvatore Calì, Marco Capuano, Cosimo Celso, Gaetano Cerchiara, Antonella Crippa, Anna Del Prete, Elisa Favaro in Patarga, Patrizia Fischetti, Antonietta Fenisia Gallo, Giovanni Garofalo, Michele Gentile, Marisa Geraci Rizzo, Antonella Licciardi, Francesco Montaperto, Stefano Antonio Palumbo, Alice Regalia, Concetta Restifo detta Beba, Barbara Sala, Patrizia Scanagatti detta Scannagatti, Alessandro Scotti detto Sandro e Giuseppe Villa.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA ELEZIONI MONZA 2022

Alle precedenti elezioni comunali a Monza, nella tornata di amministrative 2017, si registrò un successo al fotofinish al secondo turno del candidato di Centrodestra Dario Allevi, che la spuntò con il 51,33% dei voti, contro i 48,67% delle preferenze messe assieme dal candidato di Centrosinistra Roberto Scanagatti.

Un risultato che portò 20 seggi al Centrodestra: di questi, 7 per Lega, 6 per Forza Italia, 3 per Lista Civica – Noi con Dario Allevi, 2 per Lista Civica – Monza con Maffè e 2 per Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. Rispetto a un lustro fa, in “Forza Italia” a Monza ci sono volti noti: si tratta degli assessori uscenti Martina Sassoli, Massimiliano Longo e Pierfranco Maffè e i consiglieri uscenti Franco Cosi, Alessandra Onofri, Francesco Cirillo, Marco Ferrari e Vito Santese. Cinque anni fa, Dario Allevi individuò i problemi di Monza: “In 72 ore servono provvedimenti per la sicurezza. I problemi sono la sicurezza e il degrado. Manterremo tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Possiamo cambiare questa città diventata irriconoscibile, riportarla a essere pulita e sicura è una priorità”. Adesso chiede di nuovo strada, impresa mai riuscita a Monza a tutti i suoi predecessori, per continuare a operare in tal senso.

