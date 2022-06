Forza Italia lista eletti Taranto 2022/ Risultati Elezioni Comunali: seggi

FORZA ITALIA, I RISULTATI A TARANTO

A Taranto trionfa il centrosinistra con Melucci. Lo scrutinio delle 191 sezioni su 191 nella notte ha confermato la vittoria del candidato sostenuto dal centrosinistra. Vince dunque Rinaldo Melucci: per lui un 60.63% netto. Arriva secondo Vincenzo Musillo che si ferma al 29.84% e non riesce dunque ad approdare al ballottaggio. Parlando di partiti, arriva al primo posto il PD con il 19,28% delle preferenze e ben 7 seggi ottenuti. Il Patto Popolare, a sostegno di Musillo, prende il 9.02% e 4 seggi. Fratelli d’Italia, con il 6.71%, ottiene due seggi. Forza Italia – a sostegno di Musillo – prende il 4.23% con 3354 voti e si aggiudica un seggio. Per il Movimento Cinque Stelle un 4,18% con un seggio. “Prima L’Italia”, partito sostenuto dalla Lega, prende il 2.83% con un solo seggio ottenuto. (agg. Josephine Carinci)

FORZA ITALIA, I CANDIDATI CONSIGLIERI ALLE COMUNALI TARANTO 2022

Anche a Taranto si aspetta di conoscere i risultati ufficiali delle elezioni comunali ma si conosce già il nome del nuovo sindaco: Rinaldo Melucci del centrosinistra. Walter Musillo, candidato per la “Grande Alleanza per Taranto” che vede tra i sostenitori anche Forza Italia, non è riuscito ad arrivare al ballottaggio.

L’ex PD, per Forza Italia era sostenuto dai seguenti candidati: 1. Arcuri Buonafede (detto Dino) 2. Caiazzo Giovanna 3. Camassa Maria Rosaria 4. Capobianco Claudio 5. Caroli Spartaco 6. Catapano Mario 7. Cellamare Girolamo 8. Cicala Maria Giuseppina 9. Crisafi Lina (detta Gilda) 10. D’Arcangelo Stefania 11. Di Cuia Massimiliano (detto Massimo) 12. Di Persio Alessandro 13. Fama Alessandro 14. Franco Maria (detta Marianna) 15. Ferrara Claudio 16. Fina Elvira 17. Gravina Nicola 18. La Sorsa Maria 19. Liguori Rosaria 20. Lucarella Andrea 21. Maiano Cataldo (detto Dino) 22. Moschetti Marco 23. Pacifico Cataldo 24. Quatraro Viola 25. Ranieri Salvatore 26. Rubano Giovina 27. Sangirardi Claudia 28. Scarpati Simona 29. Solito Francesco 30. Tasso Antonella 31. Tomasicchio Monica 32. Trisciuzzi Angela.

NOMI CONSIGLIERI ELETTI, PREFERENZE E SEGGI LISTA FORZA ITALIA ELEZIONI TARANTO 2017

Qualche settimana prima della chiamata alle urne, Musillo, candidato per Forza Italia e altri partiti della coalizione, ha parlato così delle sue intenzioni: “Da cittadino, prima che da candidato, in questi duri anni pandemici ho potuto apprezzare il grande lavoro svolto da categorie come il commercio, da medici, infermieri, OSS ma anche da tutti i dipendenti pubblici che hanno assicurato, senza soluzione di continuità, i servizi essenziali per i cittadini. Parliamo di PNRR ma ci siamo dimenticati di adeguare la macchina amministrativa. Il mio impegno e di tutta la coalizione è di porre al centro dell’azione amministrativa il dipendente pubblico. Con lui realizzeremo una grande città. Miglioreremo i servizi sfruttando al meglio la digitalizzazione”.

Nel 2017, a vincere al ballottaggio era stato Rinaldo Melucci, candidato del centrosinistra, con il 50.91% dei voti. Sconfitta, seppur di pochissimo, Stefania Baldassari con il 49.09%. La candidata è stata appoggiata tra le altre da Forza Taranto, lista civica che nascondeva proprio la presenza di Forza Italia, primo partito nella coalizione con il 6.74%. Nella composizione del consiglio comunale, due seggi sono andati proprio a Forza Taranto.











