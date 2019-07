Frana e grandine al Tour de France 2019/ Video: strada bloccata, tappa neutralizzata

Una violenta grandinata ferma il Tour de France. La tappa è stata neutralizzata dopo l’Iseran per grande e neve, quindi Egan Bernal è la nuova maglia gialla. Le condizioni meteo sono peggiorate nella fase finale della discesa, con una violenta grandinata che ha travolto i ciclisti. Una frana ha poi bloccato la strada che avrebbero dovuto percorrere i corridori, quindi gli organizzatori e la giuria del Tour de France hanno deciso di neutralizzare il declivio e dichiarare quindi conclusa la 19esima tappa. Una decisione saggia, arrivata dopo il tentativo (e gli sforzi) di pulire la strada almeno dalla grandine. Niente da fare, dunque si è deciso di fermare il Tour de France. Sono stati presi i tempi all’ultimo rilevamento disponibile, cioè il gran premio della montagna del Col de l’Iseran. In quel momento solitario sul battistrada, Berna era scollinato con qualche secondo di vantaggio su Simon Yates, ma soprattutto con 58’’ sul gruppo di Thomas, Buchmann, Kruijswijk, Landa Urán e Nibali e ben 2’06” sulla maglia gialla Julian Alaphilippe.

FRANA E GRANDINE AL TOUR DE FRANCE 2019: STRADA BLOCCATA

Egan Bernan per la prima volta vestirà sul podio la prima maglia gialla della sua carriera, ma intanto tiene banco la violenta grandinata e frana che ha travolto il Tour de France. «A causa delle enormi quantità di grandine in discesa, la gara è stata fermata. I tempi verranno presi in cima al Col dell’Iseran», la conferma ufficiale. Intanto arrivano i primi video dal web sull’incredibile episodio. Neve e colpi di scena, perché la strada su cui sarebbe dovuta passare la corsa transalpina è impraticabile, quindi per motivi di sicurezza si è deciso di neutralizzare i tempi. Già nelle fasi iniziali di giornata c’era stato il primo colpo di scena con il drammatico ritiro di Thibaut Pinot, alle prese con un problema muscolare. Dopo aver chiesto l’aiuto del medico, è sceso dalla bici e piangendo è salito sull’ammiraglia. Non sono mancate le sorprese, dunque, nella diciannovesima tappa del Tour de France 2019.

Coulée de boue sur la route de Tignes où les coureurs devaient passer #TDF19 pic.twitter.com/1w3361kpy1 — Joris Simille (@j_6mil) July 26, 2019





