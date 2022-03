FRANCA BETTOJA, MOGLIE UGO TOGNAZZI/ “Ha avuto un ruolo fondamentale in famiglia”

Nella lunga intervista rilasciata a Oggi è un altro giorno, Maria Sole Tognazzi e Ricky Tognazzi hanno anche ricordato la madre Franca Bettoja, grande amore dell’immortale Ugo Tognazzi. La regista ha spiegato: “Mia madre è stata in grado di tenere una famiglia unita. Era molto giovane quando è arrivato Thomas. Ha accompagnato la vita di mio padre per tanti anni ed è riuscita a farci sentire tutti fratelli allo stesso modo. Ha avuto un ruolo fondamentale per fare in modo che la famiglia fosse piena di armonia e di amore vero, sincero”.

Dopo l’intervento di Maria Sole, Ricky Tognazzi ha voluto elogiare la grande solidarietà della madre Franca Bettoja: “È stata di una dolcezza e di una apertura mentale straordinaria. La cosa che mi colpisce, quando vedo Ugo, è che un po’ per pigrizia e un po’ per generosità dice a Franca: ‘Educa tu i figli, sei più brava di me’. Ha fatto la stessa cosa con Thomas”. (Aggiornamento di MB)

Franca Bettoja, chi è la moglie di Ugo Tognazzi

Franca Bettoja, attrice italiana, è la moglie di Ugo Tognazzi, con cui ha avuto due figli: Maria Sole Tognazzi e Gianmarco Tognazzi. I due avevano lavorato insieme nel 1967 nella commedia “Il fischio al naso” e, successivamente, dopo la nascita dei loro due figli, si sono sposati nel 1972. La donna ha spesso parlato del suo matrimonio con l’attore, ricordando come Ugo Tognazzi fosse un amico di famiglia e che solo successivamente, scattò la scintilla che li fece innamorare.

Queste, in particolare, furono le dichiarazioni rilasciate dalla donna: “È stato molti anni dopo che, incontrandoci di nuovo, abbiamo iniziato la nostra storia. C’è stato un periodo in cui mi ha fatto la corte, proprio come si faceva negli anni ’60. Mi mandava fiori con pensierini o la poesia”.

Franca Bettoja, moglie Ugo Tognazzi: “Era estremamente candido, diceva sempre cosa pensava”

La carriera di Franca Bettoja, moglie di Ugo Tognazzi, si è conclusa subito dopo il matrimonio con l’attore. Le sue apparizioni sul grande schermo dopo il matrimonio divennero sempre più rare, fino al 1993 in cui recitò nella produzione “Teste rasate” di Claudio Fragasso. A lei fu assegnata la parte della madre del personaggio, interpretato proprio da suo figlio, Gianmarco Tognazzi.

In merito alle sue nozze e al periodo di vita trascorso al fianco di Ugo Tognazzi, la donna ha più volte ribadito come il suo ex marito fosse generoso ed “estremamente candido”, ricordando anche come fosse solito dire sempre “quello che pensava” e “ammettere sempre i propri sbagli, perché ne faceva uno ogni due minuti, ma poi li pagava tutti di persona”.

