Franca Sebastiani e Cristiana Calone, ex moglie figlia Massimo Ranieri/ Un rapporto tormentato

Massimo Ranieri non ha mai nascosto di avere avuto nuna vita sentimentale particolarmente turbolenta, caratterizzata anche da un grande rimpianto: avere riconosciuto la sua unica figlia, Cristiana (nata nel 1971) solo nel 1995.

Il riavvicinamento tra i due è avvenuto a sorpresa in un programma Tv. Era stato proprio il cantante a invitarla espressamente in una sua trasmissione. “Voglio che tu venga ospite” – le aveva detto semplicemente. E a quel punto c’era stato il colpo di scena: lui l’aveva presentata in diretta come sua figlia, con grande sorpresa da parte della diretta interessata. E nel 2001 lui è anche diventato nonno.

Il primo inconro tra Ranieri e Franca Sebastiani, cantante apprezzata soprattutto negli anni ’60 oltre che giornalista e scrittrice, è avvenuto negli anni ’60. Il loro amore ha avuto però vita breve. Nel momento in cui lui ha saputo di diventare papà lui non era però pronto per un passo così importante, ma ancora oggi non può che essere pentito per il suo comportamento: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto” – aveva raccontato a Barbara D’Urso, ospite di ‘Domenica Live’.

Nonostante la lontananza, Cristiana ha messo da parte ogni astio nei confronti del papà: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui. Fino al momento in cui ci siamo incontrati io lo avevo visto solo in tv. Il giorno che chiamò per la prima volta, mia madre sbiancò. Io gli dissi “Ciao papà”. Lui mi disse: “Che strano sentirsi chiamare così. Voglio che tu venga ospite nella mia trasmissione”. Io sono andata in jeans e maglietta, pensavo che sarei stata tra i pubblico. Invece, mi ha presentato ufficialmente. Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”.

