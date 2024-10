Massimo Ranieri, l’ex compagna Franca Sebastiani: “Se chiudo gli occhi…”

Nella vita del cantautore campano Massimo Ranieri c’è sempre stato grande spazio per l’amore, l’artista ha avuto diverse storie, tra cui una particolarmente longeva con l’ex compagna Franca Sebastiani. In una intervista rilasciata a Verissimo di Silvia Toffanin, Massimo Ranieri si è espresso ricordando gli amori passati della sua vita, rivelando un dettaglio non di poco conto: “Le donne? Mi mollavano sempre loro, noi uomini forse siamo un po’ vigliacchi da questo punto di vista, non abbiamo il coraggio di chiudere una storia, mai arrivato vicino al matrimonio” ha spiegato l’artista campano tornando sulle storie vissute.

Tra gli amori di Massimo Ranieri non si può non citare l’ex compagna Franca Sebastiani, con la quale il cantante ha vissuto una storia molto importante, poi naufragata, ma che lei ha provato a raccontare in un libro: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio”.

Oggi il cantante campano sembra aver ritrovato la felicità con Serena, donna più giovane di quindici anni di Massimo Ranieri, che è però riuscita a far battere il cuore del cantautore. Qualche mese fa lo stesso Massimo Ranieri aveva raccontato alcuni dettagli riguardanti la storia:

In una intervista concessa tra le colonne del quotidiano romano Il Messaggero, Massimo Ranieri ha svelato chi è la donna che gli ha rubato il cuore: “Si chiama Serena e non fa parte del mio mondo: è un’insegnante, stiamo benissimo insieme e stiamo facendo qualche giorno di vacanza, sono a una svolta: è arrivato il momento di piantare le tende” ha confessato Massimo Ranieri svelando il suo piano di godersi in maniera totale l’amore di una donna ora che ha raggiunto praticamente ogni traguardo che si è prefissato in carriera.

