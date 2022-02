Franca Sebastiani e Cristiana, ex moglie e figlia Massimo Ranieri/ “Nessun rancore…”

FRANCA SEBASTIANI, CHI È EX MOGLIE MASSIMO RANIERI

Il celebre e popolare cantante Massimo Ranieri, protagonista della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022, ha sempre voluto mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Non tutti sanno però che l’artista è stato legato ad una donna, Franca Sebastiani, poi diventata sua moglie. Un matrimonio breve e turbolento, il loro, dal quale nacque una figlia, Cristiana, inizialmente non riconosciuta dal cantante. Malgrado la grande riservatezza di Ranieri, è noto il suo matrimonio con Franca Sebastiani, scomparsa recentemente, nel 2015, dopo aver lottato contro un tumore.

Cantante e giornalista, Franca è stata l’unica moglie dell’artista napoletano e proprio in un suo libro pubblicato prima della sua scomparsa prematura, la donna parlava così di Ranieri: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto”. Proprio il libro di Franca rappresentò il suo personale modo per “dire a Massimo quanto gli ho voluto bene”.

CHI È CRISTIANA CALONE, FIGLIA MASSIMO RANIERI

Una delle gioie più grandi di Franca Sebastiani, ex moglie di Massimo Ranieri, arrivò nel 1995. Questo è l’anno in cui il cantante decise di riconoscere pubblicamente la loro figlia, Cristiana Calone. Parlando della sua storia d’amore con l’ex moglie e della figlia nata da quella relazione intensa ma breve, Massimo Ranieri in una intervista a Domenica Live raccontò: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”.

Nonostante la grande assenza nei primi anni della sua vita, Cristiana ha sempre ammesso di non aver mai portato rancore nei confronti del padre. Dal momento del riconoscimento però, come rammenta il Corriere della Sera, trascorsero altri 12 anni prima del loro incontro. Solo nel 2017 padre e figlia si abbracciarono per la prima volta: “Lo amo e non gli porto rancore, è impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui”, commentò la ragazza. Le presentazioni ufficiali avvennero in tv, nello show del cantante, “Tutte donne tranne me”, su Rai1: “Dopo, io e la mamma siamo andati a casa da papà. Non si può vivere di rancore, di astio”, aggiunse ancora Cristiana. Cristiana nel 2001 ha reso suo padre Massimo nonno, in seguito alla nascita del suo bambino.



