Franca Sebastiani e Massimo Ranieri/ La figlia Cristiana. La cantante morta nel 2015

Franca Sebastiani e Massimo Ranieri, genitori di Cristiana Calone

Franca Sebastiani e Massimo Ranieri sono i genitori di Cristiana Calone. I due artisti hanno avuto una relazione da cui è nata la figlia, che l’artista napoletano ha riconosciuto solo nel 1995. Massimo Ranieri, intervistato da Barbara D’Urso a Domenica Live, ha detto: “Ero famoso e avevo 19 anni. Mi hanno trascinato via da questa storia dicendomi che era un danno alla mia immagine. L’unico alibi che ho è che ero inesperto”.

La figlia Cristiana ha più volte ribadito di non serbare rancore nei confronti del padre: “È impossibile odiare un genitore. Mia madre non ha mai detto una parola contro di lui… Non si può vivere di rancore, di astio”. Cristiana ha anche un bambino, nato nel 2001 e ha così reso il noto cantante anche nonno. Franca Sebastiani, invece, è deceduta il 27 maggio del 2015.

Franca Sebastiani: morta nel 2015 dopo una lunga malattia

Franca Sebastiani, nota negli anni ’70 con lo pseudonimo di Franchina, è morta nel 2015 a 66 anni dopo una lunga malattia. A dare la triste notizia è stata la figlia Cristiana con un post su Facebook: “Oggi mamma Franca ha lasciato il nostro mondo, ma la sua dolcezza e la sua forza d’animo è rimasta nei nostri cuori e ci accompagnerà nella vita. Ha combattuto la malattia con grande dignità, fino all’ultimo respiro. Ora è fra gli angeli e sono certa che da lassù continuerà a vegliare su di noi. Ti amo e ti amerò sempre mamma!“. Massimo Ranieri era stato il grande amore della sua vita e al settimanale “Nuovo“, in una delle ultime interviste, aveva confessato: “Se chiudo gli occhi rivedo il viso di ragazzino di Massimo e risento il calore del suo abbraccio. Oggi non ho paura di morire, ciò che ho provato per Massimo rivive in me in una forma pura e profonda e mi sostiene, nonostante tutto. Voglio lasciare una traccia nel cuore della gente, per questo ho scritto un libro. La decisione di liberarmi dal peso di tanti ricordi è un’esigenza irrinunciabile. Il mio libro è uno spunto per dire a Massimo quanto gli ho voluto bene”.

