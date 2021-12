Franca Sebastiani, moglie Massimo Ranieri/ L’amore travagliato, la malattia e la morte per cancro

Massimo Ranieri è stato il grande amore di Franca Sebastiani. Lo è stato fino alla fine, fino alla sua morte. L’affetto nei confronti del cantante era rimasto immutato nel tempo, nonostante la separazione. «Mi disse “Io non ti abbandonerò mai”, poi sono stati i suoi produttori che ci hanno separati, ma lui voleva vedere la bambina. Nel sentimento l’ho sempre aspettato», raccontava l’ex moglie dell’artista. Nota anche come Franchina, era anche lei cantante oltre che scrittrice, ma ha sempre amato vivere in riservatezza, soprattutto non amava esporsi in merito alla sua vita privata e questo a maggior ragione per quanto concerneva la sua relazione con un cantante così famoso e in vista come Massimo Ranieri.

Franca Sebastiani e Lla lunga lotto conto la malattia

Nonostante il dolore per la fine della loro relazione, Franca Sebastiani ha sempre avuto parole d’affetto per Massimo Ranieri, l’ha sempre ricordato, in diverse occasioni, con grande gioia, addirittura, la donna ha dichiarato di avergli dedicato il libro di memorie a testimonianza dell’importante rapporto che essi avevano costruito. Purtroppo è morta dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, di cui diceva: «Dal 1969 mi porto appresso quelli che sono stati 5 tumori. In questo caso non si può far nulla. Quello che non sopporto è il dolore, ci sono momenti difficili, poi muoio e risorgo».

Franca Sebastiani: uno dei momenti più belli della sua vita…

La storia d’amore tra Massimo Ranieri e Franca Sebastiani finì durante gli anni Novanta. Lui ha sempre raccontato nelle sue interviste di aver vissuto con Franca Sebastiani un amore breve ma molto intenso. Inoltre, ha confessato che il lavoro che amava lo trascinava via dalle cose importanti, prima di tutto gli affetti. L’elemento determinante della loro rottura, tuttavia, è da ascrivere paradossalmente a qualcosa che avrebbe dovuto solo unirli maggiormente, cioè la nascita della loro unica figlia Cristiana. Massimo Ranieri, che aveva 19 anni e all’epoca era un idolo per le donne di tutte le età, decise non riconoscere la figlia.

Non a caso Franca Sebastiani in un’intervista alla Vita In Diretta ha raccontato che uno dei momenti più belli della sua vita è stato quando nel 1995 Massimo Ranieri ha deciso di riconoscere ufficialmente la loro figlia Cristiana. Le due donne avevano un legame molto intenso, proprio per questo motivo sono riuscite a superare tutte le avversità che le si sono presentate durante la sua vita. Ma nel 2015 non ce l’ha fatta, è morta dopo un lungo percorso di battaglie per un cancro incurabile.



