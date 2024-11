Francamente, concorrente di X Factor 2024, era partita col botto. Sin dalle audizioni veniva considerata come la possibile vincitrice di questa edizione. A colpire i fan è stato anche il suo carattere gioioso e determinato e il feeling lavorativo che si è creato da subito con il suo giudice Jake La Furia, sin dagli Home Visit in cui lei ha preparato un fantastico tiramisù per il rapper. Dopo un inizio scoppiettante e commenti social positivi, oggi le cose sembrano essere cambiate notevolmente.

Cosa sta succedendo a Francamente di X Factor 2024? Se prima era una delle concorrenti favorite insieme a Mimì Caruso, oggi le opinioni del pubblico stanno cambiando radicalmente. Sui social si leggono infatti commenti di ogni tipo, a tratti offensivi che la attaccano per la sua voce particolare. Alcuni utenti, addirittura la paragonano a “Paperino“, mentre altri ammettono di non sopportare il suo timbro nasale quando parla. Ma sarà questa la cosa importante in un talent musicale? Quando Francamente canta, la sua voce riesce a rendere giustizia a moltissimi generi, per non parlare del fatto che il suo è stato definito come l’inedito più bello di X Factor 2024. Ma allora cosa non va?

Francamente, da star a possibile eliminata: quello che non piace è l’atteggiamento

Se all’inizio Francamente era quotata come la vincitrice di X Factor 2024, oggi molti sui social hanno cambiato idea. “La simpatia e l’ antipatia avvengono d’istinto…. per me questa ragazza è insopportabile, mi spiace“, scrive un utente su Instagram sotto a un post del profilo ufficiale del talent, e molti seguono a ruota questo filone. “Personalmente non mi piace .. ha talento ma voce nasale insopportabile”, svela un altro fan del programma: “anche sull’atteggiamento mi sembra che si ponga come una già “arrivata”..boh ..sono curiosa di sentire l inedito..se ci arriva“.

Insomma, pare che la cosa che non convince di Francamente, concorrente di Jake La Furia a X Factor 2024, sia proprio l’atteggiamento di chi pensa di essere già in finale. Dall’altra parte continua ad esserci una fortissima fanbase per Francesca, che viene apprezzata per essere intelligente, acuta e colta. Dopotutto ha dimostrato sin dall’inizio di essere molto preparata in termini musicali, di aver voglia di impegnarsi e dire la sua. Anche Jake La Furia racconta spesso dei loro continui scontri, ma Francesca non è di certo una che si fa mettere i piedi in testa e vuole dire la sua! Ritornerà a conquistare la simpatia del pubblico? Non ci resta che seguirla nel quarto live con la nuova assegnazione di “Blinding Lights”, canzone dei The Weekend!