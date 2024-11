Francamente conquista il pubblico di X Factor 2024

“L’amour tour jour” è l’assegnazione di Jake La Furia per Francamente nella serata dance. Il brano, di Gigi D’Agostino, viene accolto con entusiasmo dalla concorrente e la sua esibizione, con un arrangiamento originale, conquista il pubblico di X Factor 2024. Sui social i commenti sono in gran parte positivi dopo la bella prestazione della concorrente, una delle favorite per la vittoria finale del programma. “Francamente è da finale” scrive Ida sui social. Per un’altra utente, “Francamente la migliore della serata”. C’è poi chi va oltre: “Più che darkness, Franci aggiunge degli strati alle canzoni, non so come spiegarlo. Ha un timbro che mi fa contorcere le budella”.

“Francamente mi stupisce ogni volta” scrive un’altra telespettatrice sui social, e ancora: “Che esibizione da paura Francamente“. Non manca l’ironia: “Date il premio a Francamente, chiudete tutto, con Gigi Dag ha SERVITO, HA SLAYATO, QUEEN INDISCUSSA DELLA SERATA”. E ancora, tra i commenti, anche quelli di chi ritiene la sua esibizione la migliore di tutta la serata dance nel terzo live di X Factor 2024: “Stasera Francamente dieci spanne sopra tutti gli altri a mani bassissime. Questo è lo spirito della serata”. Dunque, sulle note di Gigi D’Agostino, la concorrente ha convinto davvero tutti nel pubblico. Cosa ne pensano invece i giudici?

Francamente convince anche i giudici di X Factor 2024

L’esibizione di Francamente piace, eccome, ai giudici. “Sei una delle mie preferite. Amo questa assegnazione, adoro questo pezzo” dice Paola Iezzi. Secondo Achille Lauro “poteva essere trash o tamarro ma è stato bellissimo”. Secondo Manuel Agnelli, invece, “è sia trash, che tamarro, ma anche figo”. Il giudice, poi, dice: “Dai una patina un po’ horror a tutto ma a me piace”. Anche questa volta, dunque, la concorrente e il suo coach, Jake La Furia, hanno colpito nel segno, convincendo tutti nella giuria.