Frances Alina Ascione/ “Volevo diventare magistrato, ma cantare è la mia vita”

Frances Alina Ascione, cantante, è intervenuta in occasione del programma di Rai Uno “Sottovoce”, condotto da Gigi Marzullo, al fine di raccontare la sua storia. La giovane, che si esibisce tutte le mattine dal lunedì al venerdì ai microfoni di Radio2 Social Club, ha aperto l’intervista facendo chiarezza sui suoi due nomi, precisando che si tratta di quelli delle sue due nonne. Lei, del resto, si definisce “figlia di due culture molto diverse: quella afroamericana – molto eccentrica, artistica e wild – e quella beneventana, di matrice contadina e matriarcale”.

L’artista è nata a Burbank, nella contea di Los Angeles, e nei suoi primi anni ha vissuto negli Stati Uniti d’America, con annesso trasferimento a Saint Louis per motivi di lavoro legati alla professione di suo padre. Ha poi iniziato a fare la spola tra gli USA e Benevento, fino a quando la sua famiglia si è trasferita definitivamente a Roma. Lasciare gli States “non è stato un trauma” e oggi Frances Alina si sente “europea, romana, figlia di un beneventano e afroamericana”. Un vero e proprio mix di tradizioni e cultura di cui lei va profondamente fiera e che sottolinea con forza e orgoglio.

FRANCES ALINA ASCIONE: “STUDIAVO PER DIVENTARE MAGISTRATO, POI…”

Frances Alina Ascione ha poi confidato a Gigi Marzullo di avere studiato anche danza, salvo poi comprendere che quella non era la sua strada. Si era anche iscritta alla facoltà di Giurisprudenza, che adesso “è lì che mi aspetta, con gli esami ancora da fare. Penso che la finirò, sono abbastanza rigorosa in quello che faccio”. La giovane era convinta di avere la tempra per fare il magistrato, come ripetutole più volte dalla sua professoressa di filosofia, ma alla fine ha scelto di seguire il suo talento, che l’ha portata a cantare da quattro anni in diretta radiofonica e televisiva. “Sono molto contenta – ha commentato -. Ho cominciato a cantare da piccolissima, per gioco. Mia mamma, che è una cantante gospel, mi invitava sul palco in occasione delle sue tournée. Ho cominciato a prendermi più sul serio da grandicella, perché sono sempre stata molto timida. Aspettavo dunque una sorta di epifania che mi facesse diventare più estroversa“. Frances Alina canta principalmente brani in lingua inglese, ma nel corso della sua parentesi professionale ha intonato tutti i grandi classici italiani, incluso “Grazie dei fior”, ed è un’appassionata di canti natalizi.

