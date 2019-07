Francesca Barra e Claudio Santamaria/ il dolore della perdita di un figlio (Chi Summer Tour)

Francesca Barra e Claudio Santamaria saliranno insieme sul palco del Chi Summer Tour, l’evento organizzato dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La seconda tappa, quest’estate, si terrà a Cortina d’Ampezzo. Francesca e Claudio sono reduci da un’udienza in tribunale che ha visto coinvolta lei in prima persona, dopo la denuncia per diffamazione nei confronti di Domenico Leccese, funzionario della Regione Basilicata che la insultò sui social network. L’uomo tirò in ballo anche l’ex marito, Marcello Molfino, e i figli nati dall’unione con quest’ultimo. “Diffamò me, i miei bimbi, la famiglia”, ha spiegato Francesca su Facebook, “vado in tribunale perché non ho mai smesso di volere giustizia, anche se mi fa male essere qui per questo. Non ho fatto niente di male, eppure sono costretta a ripercorrere un dolore che dura due anni”.

Francesca Barra e Claudio Santamaria dopo le accuse

Quella di Francesca Barra è una famiglia molto affiatata. “Io, Claudio e Marcello siamo uniti perché vogliamo un mondo migliore, la dignità e la verità. Per il diritto di non essere offesi, diffamati, senza sapere come difendersi. Per la mia piccola Greta (la figlia, ndr), che ha tutto il diritto di essere lasciata in pace… deve sapere che noi non ci siamo mai piegati e arresi. E anche se questo non è certo un periodo felice, cerco di farmi forza. Così come può e deve fare una madre“. Quando Francesca rese pubblica la sua relazione con Claudio Santamaria, le reazioni furono piuttosto particolari. Ci fu chi la prese di mira e iniziò ad augurarle il male, tra hater e criticoni dell’ultimo minuto. Non solo lei fu oggetto di insulti, ma anche i suoi bambini. Una catena di odio infinita e ingiustificata: non si sta per quale motivo così tante persone le si siano scatenate contro, soprattutto in questo modo barbaro e vile.

Francesca Barra, Claudio Santamaria e il dolore della perdita di un figlio

“Non è stato facile ripercorrere tanto dolore vissuto da noi e dai bambini”, ha raccontato Francesca Barra sui social. “Dovremmo occuparci di essere uniti contro le ingiustizie, i soprusi… le difficoltà del nostro tempo: non rivendicare il diritto di difendere i miei figli e una famiglia unita e per bene, da notizie diffamatorie, false e crudeli soprattutto per i bambini innocenti . Ma questo è, purtroppo. E andrò avanti, fino in fondo. Per voi figli miei”. La sua volontà è ferma nel continuare questa battaglia. Insieme a lei, oltre a Claudio Santamaria, anche Marcello Molfino, il padre dei suoi figli. I due sono genitori di Greta, Emma e Renato, di cui la neocoppia si prende cura assiduamente. Claudio e Francesca, infatti, hanno perso prematuramente il loro bambino a causa di un aborto spontaneo.



