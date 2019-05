Francesca Barra ha perso il bambino/ Aborto non voluto “momento dolorosissimo”

Era il primo maggio quando, a sorpresa, Francesca Barra annunciava in tv a Live Non è la d’Urso di stare aspettando un bambino dal marito e attore Claudio Santamaria. Una notizia uscita in un momento di impeto, mentre battibeccava con Alberico Lemme che la accusava di non essere propriamente in forma: “Non sono grassa, sono incinta!”, aveva commentato la giornalista prima di abbandonare lo studio e lasciare pubblico e padrona di casa spiazzati. Quella notizia bellissima, detta in un momento poco felice, tuttavia, trova oggi il suo triste e cupo epilogo. Come l’immagine che la Barra ha scelto – completamente nera – di pubblicare su Instagram allegando un lungo stato in cui annuncia di aver perso quel bambino così tanto desiderato. “Io e Claudio stiamo vivendo uno dei momenti più dolorosi della nostra vita”, ha esordito la giornalista. “Sappiamo che tanti di voi hanno fatto il tifo per noi, il nostro amore, il nostro bambino e per questo vi ringraziamo con parole sincere che provo a condividere per quel “prima o poi si scoprirà” che doveva arrivare, ed è più giusto che arrivi da noi”, ha poi aggiunto, prima di dare ai suoi followers la notizia che nessuno poteva mai attendersi.

FRANCESCA BARRA HA PERSO IL BAMBINO: IL POST CHOC SU INSTAGRAM

In queste ore, Francesca Barra e Claudio Santamaria stanno facendo i conti “con una perdita dolorosissima”. La giornalista ha spiegato, in modo diretto, nel suo ultimo post su Instagram: “Il nostro bimbo, tanto cercato, tanto voluto, che finalmente era dentro di me contagiandoci con gioie e progetti e con cui poi abbiamo lottato aggrappandoci alla più piccola e improbabile speranza, ha interrotto il suo cammino prematuramente lasciando un vuoto che non riusciamo a riempire con nulla”. Francesca sente la sua pancia ancora come quel “luogo sicuro per proteggerlo. Eppure lui non c’è più”. Dopo essere stata così a lungo forte, oggi la Barra ha scoperto la sua immensa fragilità, condividendola con chi le è stata vicino: “scopro di essere fragile, di non avere armi, di non essere stata in grado di produrre quel miracolo, di essere piccola, di non avere spiegazioni sagge perché non sempre ciò che sai, sei e senti è sufficiente per salvare chi amavi già con tutta te stessa”, ha aggiunto. La perdita subita, sa anche di non poterla affatto compensare con “altre fortune ricevute precedentemente” poiché rappresentava un progetto unico. Per questo, adesso, chiede silenzio e rispetto. “Non per cancellare, ma per lasciare che questo pezzo di vita reciso e questo dolore, trovi il giusto posto nel nostro cuore e si posi, e riposi, senza l’ossessione dei milioni di perché che per ora ci inseguono pur sapendo che non otterranno mai la risposta che il nostro cuore meriterebbe”, ha chiosato.





© RIPRODUZIONE RISERVATA