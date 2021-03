Francesca Barra: “Non sono gelosa di Claudio Santamaria”/ “La notte ci dormo io!”

Hanno incantato sul palco del Festival di Sanremo 2021 nel corso della seconda serata nella performance di Achille Lauro, poi Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno raccontato qualcosa in più di quella emozione e del loro amore in diretta su RTL 102.5 News. Intervistata dal collega Francesco Fredella, la Barra si è detta felice per l’esibizione con Lauro: “A questo serve l’arte in tutte le sue declinazioni, a farci sognare, a contagiare di bello, di buono e voglio dirlo con tutta la retorica, col politicamente corretto e la noia che mi contraddistingue”.

D’altronde guai a chiamarla solo giornalista: Francesca Barra recita, canta, balla e Santamaria assicura “Ha un grande talento”, e si vede. D’altronde è proprio nel corso dell’intervento in diretta radio che svela un aneddoto che ben spiega queste sue spiccate doti.

Francesca Barra: “Claudio Santamaria mi ha permesso di esprimere le mie nature”

“Quando io ero ragazzina in Basilicata, in realtà volevo diventare una cantante lirica, studiavo anche canto lirico…” ha raccontato Francesca Barra. Le cose, però, non sono andate come avrebbe voluto: “Avevo una vocazione artistica che i miei genitori mi hanno soffocato proprio in maniera inequivocabile, proibendomi qualsiasi apertura, perché io volevo cantare, suonavo il pianoforte ma tutto in casa.” Tutto è cambiato grazie al suo compagno: “Quando ho rincontrato Claudio, in casa nostra è diventato come nella scuola di Saranno Famosi degli anni ’90. Mi ha permesso di liberare le mie varie nature e non c’è cosa più bella di arrivare a questa età e sapere di non dover dimostrare più niente a nessuno, quello che dovevo fare l’ho fatto e ne sono orgogliosa. Ovviamente ho fatto anche degli errori ma ci sta, però oggi mi concedo la leggerezza di variare, essere meno rigida.” Non è mancata, sul finale, una battuta sulla gelosia: “Sapete cosa significa svegliarsi e addormentarsi con un uomo così affascinante come Claudio? Io non sono gelosa di lui, sapete perché? Perché poi ci dormo io!” Chapeau!

