Francesca Barra vs Diletta Leotta/ “Monologo presuntuoso, non dici ciò che sei”

Francesca Barra vs Diletta Leotta, nuove polemiche sul monologo della co-conduttrice nel corso della prima serata del Festival di Sanremo 2020. Dopo l’attacco di Jimmy Ghione, il volto di DAZN deve fare i conti con le aspre critiche della giornalista fidanzata con Claudio Santamaria. Il monologo sulla bellezza ha diviso sui social network e la Barra è entrata in tackle: «Ieri sera non ho apprezzato il presuntuoso monologo di Diletta Leotta: un finto “smascheramento” che ha cercato la complicità del pubblico, senza riscontro. Se vuoi fare tv verità devi dire la verità, abbassare la maschera per davvero. Perché risulti solo retorica se ciò che dici non corrisponde a ciò che sei». Una presa di posizione forte, netta, che inchioda la co-conduttrice della kermesse canora, accusata di non aver sdoganato la libertà di ricorrere alla chirurgia estetica…

FRANCESCA BARRA VS DILETTA LEOTTA

Francesca Barra ha poi rincarato la dose nel lungo post pubblicato su Instagram: «[…] Ma se mi dici che le rughe non ti fanno paura non serve, non ti credo e non basta la nonna a renderti credibile. Perché se non sei la Magnani e le rughe non le mostri, allora sí, hai paura cara Diletta. E qualcuno te lo doveva suggerire che non c’è niente di male. Il male è nell’inganno e non è estetico. Ma se menti si vede, e non c’è trucco (o trucchetti) che servano». La giornalista, volto di CR4, ha concluso: «E poi che noia quando ha detto non ci prendiamo in giro sul palco ci stai se sei bona, perché fortunatamente esistono innumerevoli qualità e talenti da mostrare. Io ho avuto tante paure di: ingrassare, invecchiare. Ma sono quelle paure, superate a modo mio, che mi rendono unica». Arriverà la replica di Diletta Leotta? Il suo appello ad una maggiore solidarietà tra donne non ha avuto grande successo…





