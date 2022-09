Francesca Chillemi e Can Yaman/ “Lui mi stuzzica in continuazione, gli piace…”

Francesca Chillemi e Can Yaman sono intervenuti in qualità di ospiti ai microfoni di “Verissimo”, trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 17 settembre 2022. I due hanno ripercorso il loro passato con l’aiuto dei clip video realizzati dalla produzione del programma. Francesca Chillemi ha raccontato: “A 18 anni sono stata catapultata in un mondo che non conoscevo, bello particolare. Sono trascorsi 19 anni da quell’elezione e sono entusiasta del mio percorso, voglio sempre migliorare”.

E, ancora: “Ho fatto una bellissima carriera e sono diventata mamma di Rania, che è importantissima nella mia vita, mi ha messo davanti a una crescita importante, perché è questo che i genitori fanno nei confronti dei figli: crescono, cresciamo noi per non essere impattanti nella loro vita con i nostri problemi”.

FRANCESCA CHILLEMI E CAN YAMAN: “TUTTI I BAMBINI DEVONO AVERE LE STESSE OPPORTUNITÀ”

Dopo Francesca Chillemi, ha preso la parola Can Yaman, il quale ha ribadito di essere Italia grazie “agli studi che ho fatto in passato. Se non avessi fatto questi studi, non avrei mai potuto girare questa serie tv. Tutti i bambini devono avere le stesse opportunità, tengo molto a questo”. Poi, la lettera che da ragazzino l’attore turco scrisse alla nonna: “Avere coraggio significa correre senza paura verso la luce e quando la raggiungerò capirò chi sono. Intendo gustarmi questi libri uno alla volta, digerendoli per bene, per non avere la pancia gonfia”.

Infine, un simpatico siparietto con Francesca Chillemi, che peraltro ha perso da poco tempo la nonna (“Aveva 98 anni, sono grata alla vita per averla avuta vicino così a lungo e quando è mancata mi sono soffermata a pensare quanto lei fosse presente dentro di me, visto che io sono cresciuta con lei e i suoi insegnamenti sono dentro di me”): “Can mi stuzzica in continuazione, finiamo per litigare, lui si diverte…”.











