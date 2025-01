Sembra essere già finita la storia d’amore tra Francesca Chillemi ed Eugenio Grimaldi. I due si sarebbero lasciati dopo pochi mesi di frequentazione nonostante secondo i rumor l’attrice aveva già conosciuto la famiglia di lui. A far notare che qualcosa sta andando storto è Gabriele Parpiglia, il quale ha notato che Eugenio Grimaldi ha scritto una storia su Instagram molto particolare, facendo riferimento solo a sè stesso e non alla compagna.

Cos’ha detto? Ecco le sue parole: “Mi ritrovo in viaggio da solo e pensavo. All’età di 8 anni quando ero solo pensavo sempre ai miei genitori“, ha scritto Eugenio Grimaldi, che poi ha continuato, dicendo di avere 38 anni e di pensare sempre ai suoi figli ogni volta che si trova in viaggio. “Chissà quando avrò 68 anni che farò? Probabilmente penserò solo a me stesso“. Il giornalista ha dunque commentato, lanciando il gossip sulla fine della relazione tra Francesca Chillemi e Eugenio Grimaldi. Bisogna precisare, che nonostante le varie foto che li ritraggono insieme, i due non hanno mai rilasciato dichiarazioni sulla loro storia d’amore.

Dopo una lunga relazione tra Francesca Chillemi e Stefano Rosso, padre di sua figlia, l’attrice conosciuta per aver recitato in Viola come il mare, ha iniziato una frequentazione con Eugenio Grimaldi. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un imprenditore napoletano di 38 anni, il quale è figlio di un’importante famiglia di armatori partenopei. Per quanto riguarda la sua carriera, si è laureato in Economia e Commercio a Napoli, presso l’Università di Federico II e subito ha iniziato a lavorare per la Grimaldi Group diventando Executive Manager.

La Grimaldi Group è l’azienda di famiglia nata nel 1947, proprietaria di oltre 150 navi. Si sa ben poco sulla vita privata dell’uomo, se non che è un grande appassionato di equitazione, e grazie alla sua bravura è arrivato anche a gareggiare a livello internazionale. Per quanto riguarda il suo passato sentimentale, sappiamo che ha tre figli nati dal matrimonio con Veronica Resta, ma che i due si sono separati poco tempo fa. Dopo le indiscrezioni sulla conoscenza tra Francesca Chillemi e la mamma di Eugenio Grimaldi, che sembrava essere andata a buon fine, ora rimane il dubbio sul continuum del loro rapporto.