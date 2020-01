Francesca Cipriani “bagnina di Baywatch”/ La “nuova Pamela Anderson” sbarca a Miami

Francesca Cipriani “bagnina di Baywatch”. L’ex Bonas di Avanti un altro ha passato un Capodanno a Miami postando una foto su Instagram nei panni che furono un tempo di Pamela Anderson. Prorompente, esplosiva la donna ha mostrato le sue forme anche se da molto lontano. Tra le mani ha il classico salvagente reso noto dalla famosa serie degli anni ’90 e indosso ha il solo costumino rosso appunto simile a quello indossato da Pamela. Al suo fianco, su quella che è un originale torretta di controllo, troviamo due veri bagnini dal fisico prorompente e attenti a capire cosa accade. Va specificato che in America la situazione legata al mare è molto diversa dal nostro paese dove ovviamente ci sono i bagnini ma non i rischi concreti che si vivono oltre oceano.

Francesca Cipriani “bagnina di Baywatch”: gli auguri per Capodanno

Ieri Francesca Cipriani si era spinta anche oltre rispetto a quanto abbiamo visto oggi con la foto da “bagnina di Baywatch”. La troviamo sorridente con il seno in evidenza e dietro, frutto di modifiche al computer, tantissimi fuochi d’artificio. Nel commento la Cipriani scrive: “Quest’anno mi trovo a Miami e il 2020 arriverà quindi per me con qualche ora di ritardo. Voi dove passerete l’ultimo dell’anno? Che sia un 2020 ricco di pace, amore, gioia e grande serenità per tutti”. I fan si scatenano e iniziano una lunga scia di commenti con tantissimi like. Staremo a vedere quando l’ex Bonas di Avanti un Altro tornerà in Italia e quali saranno i suoi obiettivi professionali in vista di questo 2020 che va ad iniziare oggi.

L’ultimo dell’anno da Miami

