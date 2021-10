Francesca Cipriani, crisi isterica per uscita del fidanzato Alessandro dal GF VIP/ Giucas la ipnotizza ma…

Francesca Cipriani è in crisi dopo l’uscita del fidanzato Alessandro dalla casa del Grande Fratello Vip 2021. Un brutto colpo per la ex Pupa che durante la diretta del reality show è costretta a salutare il fidanzato. Dopo una settimana di convivenza fra le mure di Cinecittà, la Cipriani è chiamata a salutare il fidanzato. Prima però Alessandro le fa una vera e propria dichiarazione d’amore inginocchiandosi nella casa e dedicandole parole di grande impatto.

“Amore volevo dirti che se non dovessi rimanere qui devi stare tranquilla. Ti amo, hai fatto tanti sacrifici per la carriera che hai fatto, sei la persona migliore che abbia conosciuto, mi hai preso per mano in un momento difficile, mi hai dato tanta forza, sei speciale e te lo volevo dire col cuore. Sei unica, sono sempre qui per te” – dice Alessandro che conclude – “ti amo tanto amore mio, tu per me sei tutto”.

Francesca Cipriani in crisi per l’uscita del fidanzato Alessandro, ma Giucas Casella…

Francesca Cipriani scoppia a piangere, non ha alcuna intenzione di salutare il suo Alessandro. Niente da fare però visto che Alfonso Signorini dallo studio interviene per dire: ” è stato tutto molto bello, il tempo di Alessandro nella casa finisce qui. Come Cenerentola deve abbandonare la festa sul più bello”. La ex Pupa cerca in tutti i modi di farlo restare arrivando perfino ad implorare Signorini: “Alfonso ti prego, almeno per Halloween lascialo qui nella casa”.

Il Grande Fratello non si fa convincere dalle lacrime di Francesca che sull’uscio di casa prima di salutare il fidanzato Alessandro si lascia andare ad un lunghissimo bacio con tanto di suoni e rumori. La Cipriani è in crisi dopo l’uscita di Alessandro. Giucas Casella allora cerca di tranquillizzarla provando una ipnosi: “rilassati, come sempre. Rilassati ancora”. L’ipnosi di Giucas Casella non ha però i risultati sperati visto che la Cipriani continua ad urlare e piangere per l’uscita del suo Alessandro.

