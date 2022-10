Francesca Cipriani e Alessandro Rossi presto sposi/ Svelata la data del matrimonio!

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: il retroscena sulla data del matrimonio

Una giovane ed innamoratissima sta per coronare il suo sogno d’amore, convolando a nozze entro la fine dell’anno. Si tratta di Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, protagonisti nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip di divertenti ma anche romantici momenti. L’ex concorrente nel corso del reality ha spesso parlato dell’amore per il fidanzato, impresario edile romagnolo conosciuto nel 2021, il quale le ha anche dedicato una dolcissima proposta di matrimonio in diretta televisiva nel giardino della Casa di Cinecittà.

Ora è per loro tempo di pensare ai preparativi della cerimonia, che si svolgerà sabato 3 dicembre 2022 a Roma. La data è stata rivelata da Novella 2000, che ne è venuto a conoscenza oggi. Come riporta il sito di gossip, inoltre, la coppia dopo la cerimonia festeggerà con amici e parenti in un castello alle porte della Capitale. Si preannuncia dunque un matrimonio da favola, dove Francesca Cipriani vestirà i panni di una principessa che ha finalmente trovato il vero amore: dopo anni alla ricerca del ragazzo perfetto, ha finalmente trovato sorrisi e complicità al fianco del suo Alessandro.

Francesca Cipriani, quali ex gieffini ha invitato al matrimonio

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno sempre cercato di mantenere il riserbo più assoluto sul matrimonio. La data della cerimonia, rimasta top secret fino ad oggi, non era ancora stata annunciata per preservare la sorpresa e solo gli invitati ne erano a conoscenza. A proposito degli invitati, l’ex gieffina ha già le idee chiare su quali amici prenderanno parte all’evento, a cominciare da alcuni ex coinquilini del Grande Fratello Vip 6 rivelati pochi giorni fa rispondendo alle curiose domande dei fan su Instagram.

Ci saranno sicuramente Giucas Casella e Manila Nazzaro, ma anche Manuel Bortuzzo, Aldo Montano, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. Sono loro i principali ex concorrenti del reality con cui ancora adesso ha un ottimo rapporto e dei quali conserva un bel ricordo. Intanto fervono i preparativi per l’attesa cerimonia, che la vedrà finalmente all’altare al fianco del suo Alessandro. Per Francesca Cipriani è tempo di tornare a sorridere al fianco del vero amore.











