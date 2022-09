Francesca Cipriani e Alessandro, matrimonio in arrivo!/ La data è segreta, svelati invece gli invitati…

Francesca Cipriani e il matrimonio con Alessandro, la data è top secret ma: “Manca pochissimo…”

Si avvicina sempre più il grande giorno da sogno di Francesca Cipriani, quello in cui convoglierà a nozze con il suo compagno, Alessandro Rossi. La showgirl aveva presentato al mondo la sua dolce metà durante la sua partecipazione come gieffina al Grande Fratello Vip 2021, dove aveva anche rivelato a tutti i telespettatori la volontà si sposarsi. Da li in poi aveva annunciato su Instagram di aver ricevuto la proposta e del grande “Si” come risposta ma non solo… Due settimane fa, sempre su Instagram, la Cipriani ha svelato anche come al matrimonio manchi pochissimo e che questo si terrà nel 2022. Nel post in compagnia di Alessandro, in cui i due si abbracciano e baciano felici, ha scritto: “Presto sposi, quando? Nel 2022”.

Francesca Cipriani annuncia il matrimonio con Alessandro Rossi/ "Presto sposi, ecco quando"

Ecco allora che da li in tanti, fan e non, si stanno chiedendo quale sia la data esatta e prescelta dai due innamorati, Francesca Cipriani e Alessandro Rossi. A riguardo però l’ex gieffina è stata irremovibile: “La data sarà top secret fino alla fine, ne saranno a conoscenza solo gli invitati“, ha dichiarato. Un indizio però, nelle ultime ore, lo ha dato… In risposta a una domanda anonima sulle storie Instagram in cui le viene chiesto: “Quando vi sposate“, ha risposto: “Prestissimo”.

Grande Fratello Vip 7, il ritorno di tre vip?/ "Ospiti per alcune puntate..."

Francesca Cipriani e il matrimonio con Alessandro, ecco la lista dei suoi ex coinquilini di Cinecittà invitati alle nozze…

Ma se la data è top Secret, non si può dire lo stesso per la lista degli invitai… Francesca Cipriani infatti, sempre sul proprio profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande, ha svelato quali dei suoi ex coinquilini del Grande Fratello Vip ha deciso d’invitare per il suo grande giorno. Per primi ha confermato la presenza di Giucas Casella e quella di Manila Nazzaro. Poi, ha confermato anche che tra gli invitati ci saranno: Miriana Trevisan, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Katia Ricciarelli. Riguardo a quest’ultima ha svelato anche un suo desiderio: “Spero che canterà l’ave Maria in chiesa. Sarà un onore per tutti”, ha detto.

Alex Belli bacio hot a Delia Duran/ Regia GfVip "usa" Cipriani per prenderli in giro

Per quanto riguarda invece gli “innominati” la prima è Lulù Selassié, le due però spesso si sentono quindi si crede possa essere stata una semplice dimenticanza e che la piccola principessa abbia già ricevuto l’invito. Poco probabile invece l’invito per i rimanenti: Alex Belli, Kabir Bedi e Soleil Sorge. Con loro, e specialmente con Soleil, la Cipriani non ha mai avuto un buon rapporto. A conclusione delle domande la Cipriani ha anche svelato di non vedere l’ora di fare dei figli “Dei baby Cipry“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA