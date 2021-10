Francesca Cipriani e Alessandro Rossi/ Tra loro c’è lo zampino di Fabrizio Corona?

Francesca Cipriani è finita al televoto e dovrà vedersela con Ainett Stephens e Carmen Russo. La settimana per lei è stata abbastanza scoppiettante, difatti venerdì scorso Signorini ha fatto entrare nella Casa il fidanzato Alessandro Rossi. É stato il regalo che il GF ha voluto fare alla Cipriani dopo le urla e le crisi isteriche delle scorse puntate. Giucas Casella le ha tirato un brutto scherzo con la complicità di Manila Nazzaro. Ha fatto credere alla gieffina di aver avuto una visione e di aver visto Alessandro in compagnia di un’altra donna. Prima che Francesca Cipriani potesse esplodere alla sua maniera, Giucas le ha rivelato che si trattava di uno scherzo, ma questo non gli ha evitato il lancio di oggetti da parte della showgirl.

I giorni che Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno trascorso insieme sono stati molto movimentati: fra loro c’è stata molta passione e anche parecchia gelosia. Un bacio “finto” di Francesca a Aldo Montano ha rischiato di rompere gli equilibri della coppia. Per Alessandro la sua mini-avventura al GF è terminata lunedì, quando Signorini lo ha invitato a lasciare la Casa. Prima di uscire, il giovane ha rinnovato il suo sentimento nei confronti di Francesca e inginocchiandosi davanti a lei le ha detto che avrebbe sempre difeso il loro amore. Alessandro ha affermato: “Nonostante io non sia un Vip, mi hanno fatto sentire a casa e per questo voglio ringraziare tutti i ragazzi”. Francesca non è stata contenta della decisione presa dal GF e ha chiesto a Signorini di tenere Alessandro dentro la Casa almeno per la Festa di Halloween, ma il presentatore irremovibile ha invitato il ragazzo ad uscire. Francesca presa dalla disperazione ha iniziato ad urlare e rivolgendosi a Giucas Casella gli ha detto: “Non ne azzecchi una”.

Francesca Cipriani è finita di nuovo al televoto e questa volta la sua posizione è in bilico. Il suo comportamento esuberante non piace al pubblico, poi negli scorsi giorni è emerso un particolare che ha fatto indignare qualche follower. Alex Belli parlando con Manuel Bortuzzo ha lasciato intendere che lui era al corrente dell’entrata di Alessandro nella casa del GF. Non solo, ma dietro alla coppia ci sarebbe Fabrizio Corona, che Belli non nomina ma scrive il nome sul tavolo per far capire all’amico di chi sta parlando: “Perché li ha fatti conoscere Ciccio Pasticcio… Hai presente di chi stiamo parlando?”. A quel punto è successo un qualcosa che ha indispettito il pubblico, difatti la regia ha staccato l’inquadratura “censurando” il discorso. Ovviamente la dichiarazione è finita sui social, anche perché non è la prima volta che il nome del paparazzo viene fatto dentro la Casa. Dopo le famose cene con Sophie e Soleil, dove l’ex re dei paparazzi avrebbe fornito un “copione” con alcune strategie all’ex tronista di Uomini e Donne, ora arriva un nuovo retroscena su Corona, che sembra aver costruito molte delle dinamiche di questo GF Vip.

