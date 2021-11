Francesca Cipriani e Giucas Casella/ Amore, odio e scherzi per la felicità di tutti

Francesca Cipriani ha fin dal suo ingresso all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 attirato l’attenzione su di se facendo sempre sorridere il pubblico per i suoi atteggiamenti, soprattutto nei confronti dello sventurato Giucas Casella e nei confronti del suo fidanzato Alessandro, ma anche per le disavventure che l’hanno vista protagonista all’interno della casa come la tinta sbagliata.

Francesca Cipriani ha attirato molto l’attenzione su di se per via del suo rapporto con il suo fidanzato Alessandro. La distanza tra i due è stata molto sofferta dalla showgirl che ha ricevuto un grande regalo dalla produzione che ha concesso al ragazzo di trascorrere qualche giorno all’interno della casa accanto alla sua ragazza.

Francesca Cipriani vede in Giucas Casella la sua vittima principale

Francesca Cipriani è sempre molto attiva all’interno della casa e nei rapporti con gli altri coinquilini. Lo scorso sabato la showgirl ha cercato di tirare su il morale a tutti i coinquilini, dopo la movimentata puntata della sera prima, diventando coach per un giorno: “Ciao amici sportivi e non sportivi, io oggi farò diventare anche i non sportivi molto sportivi. Oggi si smaltisce!!”. La ragazza ha scatenato l’ilarità di tutti i coinquilini che hanno preso parte all’allenamento spronando tutti a dare il loro meglio: “Pensate al panettone di Natale, al torrone! Sudate, così poi lo mangiate!”.

Un particolare che non è passato al pubblico da casa e che fa divertire il pubblico da casa è il rapporto d’amicizia che lega Francesca Cipriani con Giucas Casella, che diventa sempre vittima dei suoi scherzi e dispetti. Durante la festa in occasione del compleanno di Miriana Trevisan tra tutti i concorrenti è iniziata una guerra a colpi di panna in faccia, Giucas è stato subito preso di mira da Francesca Cipriani che dopo aver imbrattato tutta la faccia dell’illusionista ha perso l’equilibrio cadendo a terra per la gioia di Giucas.



