Francesca Cipriani ha un fidanzato?/ Foto: “aspettando il mio Tarzan”

Francesca Cipriani in cerca del Principe azzurro o meglio del suo Tarzan. Reduce dall’esperienza professionale vissuta accanto a Paolo Ruffini come guest star de La pupa e il secchione 2020, Francesca Cipriani, pur vivendo un periodo felice dal punto di vista professionale, non è ancora riuscita a trovare l’uomo dei suoi sogni. Su Instagram ha così lanciato un messaggio agli uomini svelando di essere pronta per accogliere l’amore della sua vita. “Aspettando il mio Tarzan. Arriverà?”, chiede Francesca Cipriani ai follower. “Certo che arriverà”, è la risposta dell’ex gieffina Lisa Fusco che esorta la Cipriani a non smettere di credere nel vero amore. “Peccato non poter venire, altrimenti sarei già da te”, scrive invece un utente. “Speriamo che arrivi uno alla tua altezza”, aggiunge un’altra signora. Francesca, dunque, riuscirà a trovare il suo Tarzan?

FRANCESCA CIPRIANI: “CERCO UN FIDANZATO, DEV’ESSERE BELLO”

Come dev’essere l’uomo che sta cercando Francesca Cipriani? In un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Vero, l’ex pupa aveva dichiarato: “Voglio qualcuno che stimi se stesso e che abbia rispetto delle persone che ha attorno. Mi deve affascinare e, ovviamente, deve essere anche bello”. Inoltre, il principe azzurro della Cipriani deve amare anche il suo aspetto fisico. Francesca, infatti, è felice del corpo che sfoggia e non rinuncerebbe mai al seno e al suo lato A. «Mi piaccio come sono ma quando mi sono rifatta i glutei hanno sbagliato durante l’intervento e mi sono fatta risarcire. Poi ultimamente sono passata da una settima a un’ottava di seno. Sono soddisfatta», ha dichiarato in un’intervista a Chi. Il Tarzan della Cipriani, dunque, arriverà presto?





