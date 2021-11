Francesca Cipriani in crisi per il fidanzato Alessandro Rossi/ Soffre per il compleanno a distanza..

Francesca Cipriani si commuove pensando al fidanzato Alessandro Rossi. La showgirl è affranta per il fatto di non essere vicina ad Alessandro nel giorno del suo compleanno. Mentre lava delle stoviglie, Francesca si mette a piangere. Manila si avvicina e le chiede: “Che è successo?”. Anche Davide si avvicina a lei e, con la sua allegria, cerca di strapparle un sorriso: “Domani festeggiamo” le dice. Tutti i concorrenti sembrano aver preso a cuore Francesca Cipriani e, soprattutto, la sua storia con Alessandro; per tale motivo, i VIP vogliono comunque festeggiare il compleanno del ragazzo per far sentire meno la sua mancanza alla loro compagna d’avventura. Davide infatti la rincuora e le dice: “Non ti preoccupare che qualcosa organizzeremo”. Anche Manila si unisce alla sua idea.

"Rita De Michele uguale a Mara Venier"/ Signorini stupito dalla mamma della Cipriani

Intanto, Francesca Cipriani parla con Miriana Trevisan delle esperienze sentimentali. Miriana, dopo l’esperienza avuta nella Casa con Nicola e a seguito delle sue esperienze passate, sembra essersi schiarita le idee su ciò che realmente cerca. Oltre all’attrazione fisica, infatti, dice di aver bisogno di una persona che possa prenderla molto soprattutto dal punto di vista mentale. Francesca incoraggia la sua compagna d’avventura dicendole che, uscita dalla Casa, sicuramente riuscirà ad incontrare la persona giusta per lei e aggiunge: “Anche tu, al mio matrimonio, incontrerai qualcuno”. Le due sorridono pensando e immaginando già a ciò che potrebbe accadere in futuro.

RITA DE MICHELE, MAMMA FRANCESCA CIPRIANI/ "Figli come un aquilone. Su Alessandro..."

Francesca Cipriani e l’incontro emozionante con la madre

Francesca Cipriani sta regalando momenti di grandi risate grazie alla sua energia positiva e la costante ilarità che la caratterizza. In particolare, gli incontri con il suo futuro marito hanno regalato un mix di sorrisi e lacrime di commozione, visto l’amore puro che dimostrano ad ogni incontro e in ogni parola scambiata. In particolare, i due sono riusciti ad emozionare pubblico e concorrenti nel momento della proposta di matrimonio, dove la commozione dei due è stata evidente, così come di chi ha assistito alla scena. Nella ventiduesima puntata andata in onda lo scorso venerdì 26 novembre la donna è stata ancora una volta protagonista con la sua storia, ricca di difficoltà celate da uno spirito sempre gioioso e spensierato. In particolare è stata chiamata da Alfonso Signorini per una sorpresa speciale; questa volta ad attenderla però non c’era il suo amato, bensì sua madre. Inizialmente la produzione aveva chiamato il freeze, per cui la ragazza non ha potuto dare libero sfogo al suo corpo per dimostrare tutta l’emozione nel rivedere il genitore. Nel frattempo la madre ha colto l’occasione per dichiarare tutto il suo amore e apprezzamento nei confronti della figlia, rincuorandola sulla validità del suo percorso e tranquillizzandola sulla stabilità della famiglia al di fuori della casa. Inoltre, la madre di Francesca Cipriani ha voluto sottolineare quanto sia fortunata ad aver trovato un uomo così puro e sincero, che sicuramente la amerà per tutta la vita senza riserve.

Francesca Cipriani sconcertata per una frase di Patrizia Pellegrino/ "Guarda che Lulù ha già una madre"

Ha aggiunto inoltre che durante il tempo trascorso dalla figlia nella casa ha avuto modo di stringere ancora di più il legame con il suo futuro marito, confermando tutte le aspettative sul suo conto. Dopo il freeze la Cipriani avrebbe voluto abbracciare la madre, purtroppo però viste le norme di sicurezza per il Covid non le è stato permesso. Finito il momento toccante, la ragazza è tornata in casa con la solita vigoria e allegria che l’hanno contraddistinta nel corso di questa edizione. In particolare, è stata nuovamente scelta come immune alla nomination per cui la sua permanenza all’interno della casa sarà ancora lunga. Nelle prossime puntate ci si aspetta sicuramente che riesca a dimostrarsi coerente con il suo spirito e percorso, regalando ancora momenti di puro divertimento ai telespettatori, particolarmente legati alla concorrente come dimostrato dalle valanghe di apprezzamenti presenti sui social.



© RIPRODUZIONE RISERVATA