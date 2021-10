Francesca Cipriani/ La paura per la salute di Lulù Selassiè e quel “non-freeze” pagato caro

Francesca Cipriani ha fatto arrabbiare la produzione del Grande Fratello Vip che ha deciso di punire non solo lei ma anche gli altri concorrenti. Durante l’incontro con il fidanzato Alessandro, Francesca ha parlato durante il freeze e ha provato più volte ad avvicinarsi al ragazzo violando le regole anti- Covid. Il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip ha così deciso di decurtare 120 euro dal budget settimanale: “Questa settimana il Grande Fratello ha deciso di intervenire sul budget della vostra spesa, diminuendolo. Questo a causa dei freeze non rispettati di ieri sera. Per questo motivo avete a disposizione 300 euro”.

Miriana Trevisan ha fatto notare come lei e gli altri Vipponi avrebbe potuto avere a disposizione un buget di gran lunga superiore, facendola così sentire in colpa. Francesca Cipriani ha poi cercato di giustificarsi con i suoi compagni chiedendo scusa: “Io vi chiedo scusa, ma vi giuro su Dio che non sentivo il freeze, non lo sentivo”. In pochi ovviamente le hanno creduto. Ainett Stephens e Raffaella Fico hanno cercato di sdrammatizzare trovando il lato positivo per tutti: “Stiamo a dieta”.

Intanto, Francesca Cipriani si sta dando molto da fare per aiutare Lucrezia Selassiè. E’ stata la showgirl ad accorgersi che qualcosa non andasse nella ragazza: “Ragazze Lulù non credo stia molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta io me ne sono accorta“. Francesca è tornata a parlarne anche con Raffaella Fico e Sophie Codegoni e ha ribadito: “Ragazze le serve aiuto, dobbiamo aiutarla. Non sta bene l’ho detto anche ieri, però non è una cosa semplice. E noi ora come facciamo?”.

Francesca Cipriani è preoccupata per Lucrezia anche se Raffaella Fico rimarca come a Lucrezia servi un aiuto psicologico: “Si tratta di un problema molto particolare. Sono d’accordo che andrebbe aiutata. Io non vorrei entrare in merito a questa cosa. Qui c’è bisogno dell’aiuto della psicologa ragazze. Ma le sorelle la sanno questa cosa qui?”. Al momento la ragazza non si è pronunciata su questo suo comportamento. Si tratta sicuramente di un fatto grave su cui speriamo venga fatta luce.



