GF Vip, Francesca Cipriani smonta Antonino/ “Narcisista, innamorato di se stesso!”

I freschi sposini Francesca Cipriani e Alessandro Rossi hanno concesso un’intervista a Casa Chi, in cui hanno parlato del loro matrimonio e anche del Grande Fratello Vip 2022. La showgirl, che è stata una delle grandi protagoniste della passata edizione, rivela di seguire ancora oggi il reality e le dinamiche dei concorrenti di questa nuova stagione. Interpellata su chi vorrebbe vedere assolutamente fuori dalla Casa di Cinecittà, la coppia fa all’unisono uno e un solo nome: Antonino Spinalbese.

“Uno che porterei via subito è Antonino Spinalbese: fa troppo lo sborone, e non perché sei stato con Belen devi andare a dire ad Oriana: ‘Io voglio una Ferrari non un Porsche” la piccata risposta di Alessandro Rossi, in riferimento alle parole che l’ex di Belen espresse nei confronti della Marzoli e che tanto hanno fatto discutere. Anche Francesca Cipriani asfalta l’hairstylist, accusandolo di pensare solo a se stesso: “Antonino non mi sta piacendo assolutamente nei confronti di Oriana, delle donne, è molto narcisista. Secondo me non gli interessa nessuna, nemmeno Ginevra“.

Secondo Francesca Cipriani e Alessandro Rossi, dunque, Antonino Spinalbese rappresenta un personaggio assolutamente negativo al Grande Fratello Vip 2022. La showgirl pensa che lui non sia innamorata di nessuna ragazza, né di Oriana né tantomeno di Ginevra Lamborghini, ma solo di se stesso: “Lui l’unica cosa è fare l’uomo che deve fare tutto per conquistare le donne, ma alla fine si vede che è innamorato solo di se stesso“.

Infine, la Cipriani fa un confronto tra questa edizione e quella precedente, in cui ha partecipato: “C’erano più buonsenso e bontà l’anno scorso, è stata una bellissima edizione e sono stata contenta di aver partecipato proprio all’edizione dell’anno scorso“. A suo dire, infatti, in questa nuova edizione non si sarebbe affatto trovata bene per le dinamiche createsi negli ultimi mesi. E svela quale concorrente del reality porterà sempre nel suo cuore: “Giucas, ma anche Manila“.

