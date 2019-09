Francesca Cipriani si è fidanzata?/ “Ci vediamo a Pomeriggio 5. Ne vedrete delle…”

Francesca Cipriani si è fidanzata? Sempre sorridente e con le forme giunoniche al posto giusto, la showgirl, su Instagram, non nasconde il suo desiderio d’amore dando appuntamento ai fans a Pomeriggio 5. Insieme a Cristian Imparato e Martina Nasoni, Francesca Cipriani sarà la protagonista dello spazio della trasmissione di Barbara D’Urso dedicata al gossip. “Ne vedrete delle belle”, spiega in una storia pubblicata su Instagram. Subito dopo, poi, ha condiviso un messaggio che ha ricevuto da una sua fanpage che recita: “meriti un amore grande di quelli che ti tolgono il respiro. Trasmetti emozioni perchè sei come il mare: calma, agitata, in tempesta. La tua luce è tanto potente, riesci ad illuminare chi ti sta intorno. Sei cuore, sei vita. Sai essere tutto e niente, sei una grande sfida”.

FRANCESCA CIPRIANI A POMERIGGIO 5: “VOGLIO UN FIGLIO”

Francesca Cipriani vuole innamorarsi per realizzare il sogno più grande ovvero quello di diventare mamma. A confessarlo, qualche tempo fa, è stata la stessa Francesca che, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, ha confessato tra le lacrime il suo desiderio. “Voglio diventare mamma”, ha confessato. Per poter realizzare il suo sogno, la Cipriani deve trovare l’uomo della sua vita, ma come dev’essere il principe azzurro? “Voglio qualcuno che stimi se stesso e che abbia rispetto delle persone che ha attorno. Mi deve affascinare e, ovviamente, deve essere anche bello», ha detto la showgirl ex del Grande Fratello in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale Vero.

