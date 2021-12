Francesca Cipriani: “Soleil aggressiva con le parole”/ “Manila? Non è stato bello…”

Francesca Cipriani parla dei suoi ex coinquilini in una lunga intervista rilasciata a Casa Chi. La Cipriani che ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 2021 prima di Natale non accettando il prolungamento fino a marzo, ospite del format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, ha confessato di sentire la mancanza di alcuni concorrenti tra i quali spicca Lulù Selassiè con cui aveva instaurato un ottimo rapporto.

Grande Fratello Vip 2021/ Francesca Cipriani: "Sophie e Alessandro? L'amore è altro"

“Lulù mi manca, era molto dolce ed era legata a me. Mi mancano lei, Carmen, Giucas, Manila… Dopo 3 mesi di convivenza le mancanze si sentono ma fuori sto bene. Mi mancano anche Manuel, Giacomo… E poi il resto un po’ meno. Anche Valeria Marini è stata molto gentile con me”, ha confessato la Cipriani. Discorso diverso, invece, per Soleil Sorge di cui non ha gradito alcuni atteggiamenti. “Soleil è spesso aggressiva con le parole. Io sono più dolce quando mi esprimo. Mi arrabbio anche io ma le parole crude non mi fanno impazzire”.

Francesca Cipriani abbandona il GF Vip "Ho problemi di salute"/ "Devo controllarmi"

Francesca Cipriani: “Non ho fatto piangere Manila Nazzaro”

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani, parlando con Manila Nazzaro, ha confessato di essere stata delusa dalle sue parole. Manila, infatti, ha indicato in Soleil Sorge la migliore amica nella casa e la cosa non è piaciuta alla Cipriani. Dopo quel momento, la Nazzaro ha confessato di essere arrabbiata con Francesca.

“Ho fatto piangere Manila? No, non sono stata io. Manila ha pianto per Clarissa, non per me. Io voglio molto bene a Manila, ma in questo video diceva che se avesse dovuto scegliere una donna di riferimento nella casa, avrebbe scelto Soleil. Le stesse cose aveva detto a me. Non è che lei sia la mia fidanzata, ma non è stato bello sentirle dire le stesse cose ad un’altra. Comunque lei ha pianto per le parole di Clarissa”.

Francesca Cipriani/ Sente la mancanza di Alessandro: lascia il Grande Fratello Vip?

© RIPRODUZIONE RISERVATA